伊朗首都德黑蘭2大機場「恢復航班起降」！　官媒：未發生地面爆炸

▲ 伊瑪目霍梅尼國際機場一度取消所有航班。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）19日凌晨驚傳爆炸，美方證實是以色列報復攻擊，事前已知會拜登政府。伊朗在空襲發生後關閉多地領空，首都德黑蘭2座主要機場停飛所有航班，不過目前已經恢復，官媒稱境內並無地面目標遇襲。

伊斯法罕省發生爆炸後，位於德黑蘭市中心以南30公里的國內最大機場「伊瑪目霍梅尼國際機場」（IKA）及「梅赫拉巴德國際機場」（THR）19日上午停飛所有航班。官媒公布的畫面可見，伊瑪目霍梅尼機場人員呼籲所有旅客撤離。

航班追蹤網站FlightRadar24顯示，伊朗關閉德黑蘭、設拉子（Shiraz）及伊斯法罕機場，且將西部領空淨空，但至格林威治時間4時45分（當地時間上午7時15分），機場及空域皆已重新開放。據《法新社》，伊朗官媒也證實德黑蘭2座機場已恢復起降。

另一方面，美國稱伊斯法罕省遭以色列飛彈空襲，但伊朗官員聲稱，爆炸聲是防空部隊向可疑物體開火所引起。官媒也稱有3架無人機在該省上空被擊落，但伊斯法罕市內一切正常，未發生地面爆炸。

不願具名的高階官員向《路透》透露，伊朗目前並無反擊的計畫，由於這起攻擊來自外國勢力的消息未經證實，「我們並沒有受到任何外來攻擊，因此國內的討論更傾向於外部滲透，而非攻擊」。