特斯拉全球裁員10%「員工進廠才知被炒」　當場送上專車離開

▲在這波裁員之前，特斯拉全球員工超過14萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

電動車龍頭特斯拉（Tesla）14日全球裁員10%，裁員比例創下歷年最高。根據現任與前員工爆料，部分人員15日照常抵達公司工廠刷識別證時才知道被裁員的消息，且當場被人請上專車送走。

商業內幕16日報導，特斯拉這波裁員對象除了工程師還有產品助理，執行長馬斯克（Elon Musk）是在太平洋時間14日午夜不久前寄出。在15日一早，內華達州斯帕克斯（Sparks）的特斯拉工廠因為查驗證件的環節，員工們大約排隊2小時才進入廠區。

2名現任員工指出，平時安全人員會在現場檢查員工證件，通常不會直接進行掃描，但這次卻有掃描驗證，相關人員把被裁員的人送上專車，讓他們離開。3名前員工稱，在佛利蒙工廠的人員被告知，若證件不再有效，就代表他們已經不再是公司員工。4名被炒的人透露，有在14日晚間透過個人電子郵件收到通知，訪問特斯拉系統的權限被取消。

商業內幕取得一份直接寄給遭裁員員工的電子郵件，內容提及「我們對組織進行徹底審查，做出全球裁員的艱困決定，不幸的是，你的職位在這次重組中被剔除」，且裁員即刻生效，將在48小時內收到相關通知。

在特斯拉宣布裁員的同一天，至少有2名高階主管辭職，包括動力總成與能源工程資深副總裁巴格林諾（Drew Baglino）。在這波裁員之前，特斯拉全球員工超過14萬人，其中內華達州工廠就有3000多名員工。