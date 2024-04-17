哈瑪斯血洗！音樂祭倖存者「近50人輕生」　悲吐心碎創傷

▲以色列一場音樂祭遭哈瑪斯襲擊，年輕人紛紛竄逃。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

以色列去年10月7日遭哈瑪斯突襲，南部邊境的「超新星音樂祭」（Nova Festival）慘遭血洗。時隔半年多，2名倖存者出席國會聽證會時透露，音樂祭倖存者之中，已有將近50人結束了自己的生命，他們也各自講述自身創傷經驗。

以色列媒體i24 News報導，西蒙（Guy Ben Shimon）16日向國會議員們表示，「很少有人知道，但超新星（音樂祭）倖存者已有將近50人自殺。」他沒有透露究竟如何得出這個數字，但宣稱這已經是幾個月前的資訊，現在的人數可能更多了。

西蒙還提到，許多倖存者因為心理創傷而被迫住院，「我的朋友們下不了床，我也下不了床。」他已經有一隻情緒支持犬，至今卻仍無法回歸生活常軌。

▲哈瑪斯血洗後，音樂祭現場一片狼藉。（圖／路透）



另一名倖存者埃坦（Naama Eitan）也向國會議員表示，每次被要求重新講述自己的故事，都會被迫重溫悲劇的那一天。她每晚只能入睡幾小時，早上7點一醒來，就想起自己躲在灌木叢中，躲避經過的恐怖分子，「我再也不能獨自行動，我需要時時刻刻有人陪伴。」



i24 News報導，超新星音樂祭多達364人喪命、數十人遭綁架、還有廣泛的性侵遭遇。該報引述近期研究指出，自從以色列國防軍（IDF）及哈瑪斯恐怖分子在加薩開戰後，以色列多達60萬人尋求心理支持。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。