吹哨者爆波音787「製程偷吃步」！恐釀災難性故障　呼籲全球停飛

▲ 波音787夢幻客機被指存在結構缺陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）自年初一架阿拉斯加航空737 Max 9客機在空中艙門脫落後大小事故不斷，一名工程師薩利普（Sam Salehpour）更向聯邦航空總署（FAA）舉報，部分機型存在結構上的缺陷，呼籲在全球停飛所有787夢幻客機（787 Dreamliners）進行檢查。

根據《衛報》，在波音工作10多年的薩利普今年1月向FAA舉報，777和787夢幻客機製造過程偷工減料，組裝工人在連接機身零件時未能確實填補微小的縫隙，恐怕縮短飛機壽命，且隨著飛機老化，這種風險恐怕演變成災難性故障。

然而，他向公司管理層提出對787製程的憂慮後遭到報復，無法參加會議且遭受威脅，後來更被調派進行777製造計畫。未料他在新的職位發現同樣有缺失，管理層卻向工程師施壓，要求他們對未通過檢查的部分開綠燈。

FAA仍在調查薩利普的指控，而他在17日出席參議院國土安全委員會聽證會前夕接受NBC訪問，被問及波音是否該停飛所有787夢幻客機，以進行檢查時坦言，「就我目前所知，全世界的787機隊都該注意，需要檢查縫隙並確保不會提前發生故障。」

波音則堅稱787和777系列的安全性，且公司不會容忍對吹哨者的報復行為，15日聲明表示，「出於我們為確保飛機品質及長期安全的全面努力，我們對787夢幻客機充滿信心」，「這些有關787結構完整性的說法並不準確」。