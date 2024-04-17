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懸賞20萬弒父！狠心兒最後「自己來」痛毆老爸致死　判處終身監禁

▲▼ 。（圖／翻攝自Lancashire Police）

▲ 奧斯汀因謀殺親父被判處終身監禁。（圖／翻攝自Lancashire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年發生一起恐怖事件，一名男子在臉書懸賞5000英鎊（約新台幣20萬元）弒父，最後決定自己動手，在家中狂毆父親頭部導致腦出血身亡，17日被判處終身監禁。

綜合BBC及《每日星報》，37歲男子奧斯汀（Austin Duckworth）去年8月26日在蘭開夏郡普雷斯頓（Preston）攻擊高齡72歲的父親史蒂芬（Stephen），導致史蒂芬腦部嚴重出血，送醫治療後仍不幸身亡。

奧斯汀犯案前曾在臉書發文，懸賞5000英鎊找人殺害史蒂芬，最後決定親自動手。他此前便因對父親的暴力及虐待行為，被禁止進入父親家中，但仍強行破壞大門後進入屋內，在走廊上一邊毆打父親的頭部一邊嘲諷他，「最好叫個救護車」。

史蒂芬起初還能親自叫救護車，並向警方說明發經過，但病情逐漸惡化，檢查發現嚴重腦出血，10月12日宣告不治，驗屍結果顯示死因為頭部受到鈍器重擊。

事隔約半年，普雷斯頓刑事法庭經過為期5天的審判，15日裁定奧斯汀謀殺罪名成立，判處終身監禁，最少須服刑17年才可假釋。

當天奧斯汀並未出庭，法官指控，他的舉動不可接受且令人深感不安，對父親長達3年的威脅性行為令史蒂芬不得不將他趕出家門，但他仍強行闖入犯案，拒絕出席量刑聽證會更顯示他藐視父親、整個家族和法庭，「表明他完全不感到自責」。

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