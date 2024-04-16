美機構：暖化使全球珊瑚礁出現「第4次大規模白化」

▲全球暖化導致珊瑚礁白化。（資料照／路透社）



文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，全球正出現近30年來第4次大規模珊瑚白化現象，在海洋連月突破高溫紀錄後，從澳洲到美國佛羅里達州的珊瑚礁體系正瀕臨災難。

珊瑚白化造成的後果相當深遠，不僅影響海洋狀態，也波及人類生計、糧食安全和地方經濟。

酷熱或長時間的高溫壓力會導致珊瑚死亡，但若溫度下降，並削減過度捕撈和汙染等其他壓力來源，就仍有希望復原。

綜合法新社與路透社報導，NOAA珊瑚礁監測計畫協調員曼澤羅（Derek Manzello）說：「隨著全球海洋持續變暖，珊瑚白化現象愈來愈頻繁、愈來愈嚴重。」

他說：「當這些現象足夠嚴重或時間足夠長，就可能導致珊瑚死亡，損及那些仰賴珊瑚礁維生的人。」

NOAA熱壓力監測計畫是依據1985年迄今的衛星測量。目前的珊瑚白化現象是有紀錄以來第4次，前3次分別在1998年、2010年、2016年發生。

珊瑚與共生藻之間關係緊密，共生藻生存在珊瑚組織內部，為珊瑚供應主要養分來源。當海水過暖，珊瑚會驅逐共生藻，開始白化，並面臨患病和死亡風險。

自2023年初以來，整個熱帶地區都證實出現大規模珊瑚礁白化現象，包括美國佛州、加勒比海、巴西和熱帶太平洋東部。

NOAA表示，佛州2023年的熱浪開始得較早，時間也較長，且比當地歷來記錄到的熱浪更熱。

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）是全球最大珊瑚礁系統，也是唯一可從太空看見的珊瑚礁，但也受到重創，南太平洋大片地帶、紅海等地也一樣。

澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）說：「我們知道全球珊瑚礁遭受的最大威脅是氣候變遷。大堡礁也不能倖免。」

世界自然基金會（WWF）表示，全球約有8.5億人的糧食和工作要仰賴珊瑚礁，也需要珊瑚礁保護海岸線不受風暴和侵蝕威脅。

NOAA估計，全球已喪失30%到50%的珊瑚礁，若不採取行動實質介入，珊瑚礁可能在本世紀末徹底消失。