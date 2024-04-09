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史上最熱3月！全球氣溫連續10月破紀錄　化石燃料是元兇

▲▼熱浪襲義大利。（圖／路透）

▲歐盟氣候監測機構指出，過去一年是地球有史以來最熱的12個月。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）最新報告指出，今年3月是有史以來最熱的3月，且全球氣溫已連續10個月打破往年同期紀錄。氣候科學家指出，人類燃燒化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因。

據《路透社》報導，統計從2023年4月至2024年3月數據顯示，過去12個月是地球有史以來最熱，全球平均氣溫較前工業時期（1850-1900）高出1.58°C。C3S副主任勃吉斯（Samantha Burgess）表示，令人擔心的是這種異常高溫紀錄成為長期趨勢，「每月高溫紀錄清楚向我們表明，我們的氣候正在迅速變化。」

該機構指出，人類排放的溫室氣體是造成異常高溫的主因。此外，使東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象（El Nino）也是原因之一，儘管聖嬰現象3月後已趨緩，但平均海面溫度和海洋氣溫仍呈現不尋常高溫。

英國倫敦帝國學院（GICCE）氣候科學家奧圖（Friederike Otto）表示，化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因，若不盡快減少溫室氣體排放，地球暖化將導致更嚴重的乾旱、火災、熱浪和暴雨。

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