世越號家屬等了10年！　「不求理解悲痛，只求真相」

▲南韓「世越號」2014年4月16日在珍島海域傾覆，海警在附近搜尋失蹤乘客。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

10年前的今天，南韓「世越號」客輪沉沒事故帶走了304條人命，其中有多達250名檀園高中的學生。據韓媒報導，2017年打撈起的世越號船體被存放在木浦新港，如今已經滿是生鏽痕跡，家屬們表示，不求大眾能理解他們的悲痛，只希望政府徹查真相並公佈當年搜救工作的紀錄，否則「只有受害者，卻沒有加害者」。

▲南韓2017年打撈「世越號」船體後運到木浦新港進行調查。（資料照／路透）

根據韓聯社報導，京畿道安山市檀園高中一群師生，於2014年4月16日搭乘世越號準備前往濟州島校外教學，不幸遇上船難，共有250名學生、11名教師因此身亡。檀園區4.16民主市民教育院記憶館將他們使用過的10間教室、1間辦公室復原，並將這個追悼場所命名為「記憶教室」，牆上留著當年的日曆、營養午餐菜單，彷彿讓時間停在事故當下。

▲世越號成功抬出水面，罹難者家屬表情凝重。（資料照／路透）

自2021年4月起擔任「記憶教室」解說導覽員的全仁順（音）在世越號事件中失去了兒子，看到民眾因感同身受而流淚的時候，彷彿也得到安慰，但也有訪客無意間說出「談論世越號已經膩了」、「為什麼要去保存和記得這些」等令人鬱悶的話語。

全仁順說，罹難者家屬「不是要求大眾理解或是去分擔家屬的悲痛，只是希望能一一徹查，事故發生後救援工作到底是如何進行的」。

▲南韓世越號殘骸。（資料照／CFP）

另一名罹難者家屬金英五（音）2014年7月曾在女兒遺像前絕食46天，他是呼籲制定世越號特別法的領導人士之一。他說，10年前在光化門廣場放聲抗議時還不知道心中的鬱悶，但離開廣場後，面對著日常生活，他才感受到內心的糾結，「可能是因為傷口還未治癒，怨恨還沒有消除」。

金英五表示，歷經世越號特別調查委員會、船體調查委員會都沒有查明咎責對象，如今已經過了10年，公訴時效大多已經到期，部分被起訴的人最終獲判無罪，「這只會讓人深感鬱悶」。

同樣的想法也出現在一般市民罹難者家屬全太浩（音）的採訪中，他向韓聯社表示，慘案已經發生10年，遺屬仍然心情複雜，雖然有說要查明真相，但最終也沒有查出什麼明確的結果，「如果用肇事逃逸來比喻的話，現在就是雖然有受害人，卻找不到加害者的情況。沒有任何人為此負起責任。」