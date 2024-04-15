南韓坡州飯店詭異命案！2男勒斃2女畏罪墜樓　曾上網搜尋殺人方法

▲南韓京畿道坡州某飯店發生墜樓命案。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道坡州市本月10日發生離奇命案，2名年輕男性從飯店房間墜樓身亡，至於另外2名年輕女性則分別陳屍飯店房間的臥室與浴室，疑似遭到勒頸殺害，警方調閱男性通聯紀錄後發現，2名男性生前曾搜尋「勒斃」、「自殺」等關鍵字，懷疑犯案動機與金錢有關。

根據韓媒《News1》，南韓京畿道坡州市野塘洞某間飯店發生離奇的命案，年僅20多歲的年輕男性A某、B某墜樓輕生，不過事後警方經過數位修復後調閱兩人手機通聯記錄，發現兩人生前曾搜尋「讓人昏迷」、「從背後用手勒頸」、「自殺」等關鍵字，因此合理懷疑兩人可能是殺害女性C某、D某的兇嫌。

警方還發現，兩名男性為了將女性C某、D某引誘到飯店，還特別以虛擬貨幣和求職等為藉口，想要透過「發大財」等理由吸引兩名女性到飯店「同歡」；8日下午，C某、D某進入飯店以後，慘遭兩男用束線帶和綠色膠帶綑綁。

同時，兩男還拿了D某的手機傳送訊息，假冒D某的名義向其親友借錢，「歐巴（韓語裡，稱呼哥哥之意），可不可以借給我6、700萬韓元？」；不過，該名友人認為，D某先前並不曾稱呼自己為「歐巴」，懷疑事有蹊翹，因此回覆「我沒錢」拒絕。

雖然目前仍無法確認兩名男性利用D某手機傳送訊息時，D某是否已經呈現昏迷或死亡狀態，不過此時距離D某進入飯店只經過40到50分鐘，因此研判D某和另名女性C某進入飯店房間的當下，就已經慘遭兩名男性壓制。

警方目前仍在調查A某、B某勒索金錢的具體動機為何，尤其A某的經濟狀況特別不好。

雖然這4名男女並非戀人關係。不過警方發現，兩名男性和C女曾在2到3年前打工時互相熟識，其中B男和C女直到最近仍維持聯繫。

另外，警方也發現，自從兩名男性勒斃C、D某之後，曾於9日凌晨前往京畿道高陽市的網咖，且待了3個半小時。警方研判，兩名男性是有計畫性地犯案，目前正在調查兩人在網咖時的上網搜尋紀錄。

警方推測，兩名男性在殺害女性，直到得知警方為此案進行調查，在畏罪的情況下選擇在飯店墜樓輕生。

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