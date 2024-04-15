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千萬日圓純金碗找到了！工作人員「轉個身就被偷走」賤賣二手店

▲▼32歲嫌犯堀江大盜竊日本橋高島屋「大黃金展」售價1040萬日圓的純金茶碗。（圖／翻攝自YouTube）

▲32歲嫌犯堀江大盜竊日本橋高島屋「大黃金展」售價1040萬日圓的純金茶碗。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

日本橋高島屋百貨公司11日驚人地遺失了一隻價值1040萬日圓（約新台幣219萬元）的純金茶碗，即使警方迅速將竊取金碗的嫌犯逮捕歸案，也一直沒有找到金碗的下落。所幸，經過數日不懈的努力後，警方15日終於在東京的一家代購店裡找到金碗。

綜合日媒報導，日本橋高島屋百貨公司4月10日在8樓展廳舉辦「大黃金展」，展出與販售大量佛具、茶具等純金製品，豈料展會才剛開始2天，11日就傳出展場有一隻24K純金打造的茶碗居然不翼而飛。

據悉，失竊的金碗其實是一隻抹茶茶碗，其重量約為380克，是著名金工大師石川光一的作品，價值高達1040萬日圓。警方調閱監視器，發現百貨公司在展出時未將展示櫃上所鎖，而32歲男子堀江大發現了這一點後，趁著工作人員背對他時，悄悄將金碗偷走。

從監控畫面可見，堀江大在上午11時30分左右便來到了現場，並在11時40分左右動手竊取金碗。金碗到手後，堀江大不動聲色地將碗放入背包，並在百貨公司徘徊了近30分鐘，直到12時07分才搭地鐵逃走。

3個多小時後，堀江大前往位於東京都江東區的二手買取店，以180萬日圓（約新台幣38萬元）的價格向店家變賣方才竊取的純金茶碗。警方尋跡追到這間二手買取店時，發現被盜竊的金製茶碗早已不在店內、下落不明，研判金碗已被店家轉賣他處。

4月13日，警方成功逮捕堀江大，而警方也在15日下午於東京台東區一家代購店裡發現失竊的金碗。報導稱，警方尋獲的金碗上刻有「石川光一製作」的字樣，其特徵與重量也與被盜的金碗相符，不過警察廳仍在對金碗的交易細節展開調查。

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