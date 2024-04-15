伊朗局勢緊張　日本南韓調升旅行警示「建議公民離境」

▲以色列與伊朗在中東發生衝突，導致緊張局勢加劇。圖為以色列空軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗對以色列空襲引發中東緊張局勢加劇。南韓外交部15日針對伊朗部分地區發布臨時特別旅遊警報，要求南韓公民取消或延遲前往伊朗行程，並建議在伊朗公民出境。另外，日本外務省也宣布調升伊朗警示等級至次高的第3級，呼籲僑民評估離境。

綜合外媒報導，南韓外交部15日公告，決定維持先前對伊朗部分地區發布的第3級旅遊警報（建議出境），並且將原先第2級警報（避免旅行）的地區調升至2.5級。至於以色列則是除了加薩走廊為第4級外，全地區皆為3級旅遊警報。

日本外務省14日也對伊朗全境發布次高的「出國中止勸告」警示等級。官房長官林芳正15日表示，（伊朗）全境警示等級已經上升至次高的第3級，呼籲在伊朗的僑民把握商業航班仍在運行之際，評估情況離開當地。

據報導，日本約有400名公民申報居留在伊朗，日本政府目前尚未接獲有僑民遭遇安全威脅，但已呼籲僑民自行撤離，不過若防衛省接獲要求，將隨時做好準備，安排自衛隊飛機撤僑。另外，首相岸田文雄也下達指示，與各國合作保護僑民，或協助撤僑的因應措施。