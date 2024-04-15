南韓首都圈電鐵驚傳死亡事故　列車「過站不停」

▲南韓首都圈電鐵1號線15日傳出死亡事故。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈電鐵1號線今（15）日上午因為傳出死亡事故，導致上行路線班次出現延遲，列車經過華西站和堂井站時採取「過站不停」，據傳是因為有乘客擅自闖入軌道，才會導致死亡。

根據《韓聯社》，南韓首都圈電鐵1號線15日上午7時57分、在義王站（京畿道義王市）和堂井站（京畿道軍浦市）之間傳出死亡事故，該區間段總共鋪設2條軌道，分配給電動列車和一般列車行駛，而傳出死亡事故的軌道為電動列車軌道，也因此該條軌道暫時無法開放通行。

相關當局解釋，在後續的善後工作尚未完成前，電動列車、一般列車必須暫時使用一般列車軌道，也因此會造成部分班次延誤；至於位在電動列車軌道的華西站和堂井站則採「過站不停」。

關係人士表示，「我方人員推測，疑似是上行線路段的電動列車和軌道之間有民眾擅自潛入，才會引發死亡事故，導致1人死亡。目前仍在進行善後工作，尚未釐清死者的具體身分。」

目前鐵路當局仍在調查詳細的事發經過。

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