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伊朗狂轟後　納坦雅胡的「下一步」成矚目！以媒：戰爭鼓聲已敲響

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列遭伊朗大規模襲擊後，外界關注總理納坦雅胡將作何反應。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

伊朗13日向以色列發動大規模飛彈和無人機襲擊，成為伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein）1991年試圖分裂美國-阿拉伯聯盟以來，第一個直接攻擊以色列的主權國家。在中東緊張局勢再度升級之際，外界也時刻關注納坦雅胡政府接下來的應對方式。

據《衛報》報導，33年前，美國成功說服時任以色列總理謝米爾（ Yitzhak Shamir）不要介入衝突，避免了一場全面地面戰。《衛報》認為，納坦雅胡如今的困境與謝米爾相同，但實際上，他陷入如斯境地的原因，與他去年10月7日的誤判脫不了關係。

當時，哈瑪斯侵入以色列境內，對以色列城鎮和軍事基地發動攻擊、將以色列平民和士兵綁架到加薩，還向耶路撒冷等城市發射了逾千火箭彈。隨後，以色列對加薩發動大規模報復行動，氣得伊朗多次攻擊紅海商船為哈瑪斯出氣。

▲▼以色列鐵穹系統攔截從黎巴嫩發射的飛彈，一晚的防禦費用恐高達13.5億美元。（圖／路透）

▲伊朗13日深夜對以色列發動攻擊，作為大馬士革使館遇襲的報復。（圖／路透）

今年4月1日，以色列攻擊伊朗駐敘利亞使館，導致一名伊朗革命衛隊高級指揮官和多名軍官死亡，而伊朗在4月13日發動的空襲，就是伊朗對此事的報復，不過以色列官員聲稱，以方將對此作出「重大而有力的回應」。

政治專家謝恩德林（Dahlia Scheindlin）分析，納坦雅胡過去更傾向於「短暫、激烈且有限的戰爭」，但10月7日的事件恐將改變這一態勢。謝恩德林告訴以色列第12頻道電視台，「如果以色列領導人想要和伊朗開戰，13日的襲擊將會是一個充分的藉口。」

▲▼納坦雅胡的政治生涯面臨挑戰。（圖／路透）

▲隨著以色列民眾對納坦雅胡的不滿升高，其政治生涯也面臨前所未有的挑戰。（圖／路透）

目前，媒體還不清楚以色列戰時內閣會以什麼形式回應伊朗的攻擊，美國也不斷說服以色列「不要反擊」，但以色列開戰的可能性並未消除。以媒《新消息報》指出，「戰爭的鼓聲已在戰時內閣的會議室裡敲響」。

不過，報導似乎並不看好以色列的反擊行動，「10月7日的襲擊爆發後，以色列就匆匆忙忙地一頭扎進了加薩，發動一場艱苦卓絕、沒有明天的暴力行動，但半年過去後，納坦雅胡在加薩的目標一個都沒實現：以國仍有逾百人質受困、哈瑪斯大部分高層依然活著」。

報導稱，雖然納坦雅胡過去多次對伊朗劍拔弩張，但他一直都沒有直接或公開做些什麼，來支持他的言論。現在，以色列民眾只能期許，政治命運面臨困境的納坦雅胡，不會將「反擊伊朗」這一未知選擇視為可以翻身的政治機會。

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