伊朗越過舊紅線　革命衛隊司令：一旦被攻擊就會報復以色列

▲伊朗襲擊以色列後，伊朗示威者14日舉行反以色列集會，高聲歡呼。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

伊朗13日進行有史以來首次對以色列的直接軍事攻擊，跨越了「舊的紅線」，為伊朗與以色列這個猶太國家長達數十年的影子戰爭中開出先例。伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）表示，伊朗決定創造一種「新的方程式」（new equation），為攻擊以色列定下新的判斷標準。

根據華盛頓郵報報導，薩拉米少將14日接受伊朗國家電視台訪問時表示，伊朗決定創造一種新的方程式，「從現在開始，若以色列在任何地方對伊朗利益、人物或公民進行攻擊，我們都將從伊朗展開報復。」

分析人士認為，伊朗除了透過規模前所未有的300多枚無人機與飛彈展示武力之外，這次襲擊也是經過精心策劃的，給足了以色列與其盟友時間做好準備，並為以色列政府在擔心戰爭擴大的情況下提供了一個可能的出路，讓以國擋下大部分飛彈後可以選擇採取更謹慎語氣，而不是轟炸報復。

▲有分析人士認為，伊朗內部強硬派聲勢增強。（圖／路透）

去年10月加薩戰爭爆發以來，從黎巴嫩到葉門的代理人組織對以色列和美國的軍事設施頻頻發動襲擊，但伊朗一直避免發生正面衝突。

然而，據分析人士與伊朗官員稱，以色列過去數月加強了對伊朗區域利益的打擊，尤其4月1日對伊朗駐敘利亞大馬士革的領事館空襲，殺害了2名伊朗革命衛隊精銳將軍後，促使了伊朗認為有必要從自身領土上做出回擊。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦伊茲（Ali Vaez）表示，有一種感覺是「伊朗的被動鼓勵了以色列過分地挑戰極限」，伊朗統治者面臨越來越大的輿論壓力，要求直接回應以色列。瓦伊茲說，「你甚至會看到國家電視台評論員批評伊朗的克制策略」，這些是新的壓力，表明伊朗內部極強硬派的力量日益增強。