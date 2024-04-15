以戰機升空攔截「第一視角」畫面曝光　擊落伊朗飛彈無人機

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2 — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方周末與美英多國聯手合作，宣稱成功攔截99%來自伊朗的上百架無人機與飛彈。以色列國防軍14日公開戰機升空開火的黑白畫面，只見多個伊朗無人機和導彈淪為箭靶。

以軍透過社群平台X發布以色列保衛領空作戰行動的影像，並宣稱，「這就是99%攔截率看起來的樣子」。畫面顯示，以軍動員戰機應對伊朗的攻擊行動，偵測到多架無人機與飛彈來襲，隨後發射武器命中目標。





▲以色列攔截伊朗襲擊的第一視角畫面曝光。（圖／翻攝自X@IDF）

伊朗在這波攻擊行動所發射的無人機和飛彈超過300個，總計至少12人受傷，其中一名傷者年僅7歲，當時攔截飛彈的殘骸掉落在她家中，造成她的頭部受重傷，送醫開刀後住進兒童重症加護病房。

根據以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）的說法，伊朗發射170架無人機和30枚巡弋飛彈，在以色列與美國、英國、約旦、法國等國家的聯手合作之下，無人機與巡弋飛彈全在以色列領空以外被擊落，伊朗另外發射110枚彈道飛彈，但絕大部分遭以色列防空系統攔截，只有少數進入以色列。