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伊朗狂射350枚飛彈　以色列人超淡定：以為是開玩笑

▲以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

▲以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

記者張靖榕／綜合外電報導

遭遇一夜空襲後，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列防禦聯盟挫敗了伊朗的攻擊，估計伊朗方面共發射350枚飛彈，攜帶的炸藥量約60噸。以色列平民受訪時表示，他們大多已經習慣了，起初對於伊朗的恐嚇還以為是開玩笑。

CNN報導，哈加里表示，空襲當天來自伊朗、伊拉克、葉門境內，以及黎巴嫩真主黨發射的飛彈，估計約多達350枚，攜帶炸藥量約60噸。他說不只是以色列受到威脅，而是整個中東都受威脅，此外，伊朗軍隊還截住一艘掛葡萄牙國旗的船隻，「伊朗想要升級區域緊張，此前它都一直透過代理人進行，但現在它終於揭露了真面目。」

對於遭到伊朗空襲，以色列的平民大多「會害怕但已經習慣了」，一名34歲、住在耶路撒冷東部的女子表示，鄰居們都沒把攻擊當一回事，甚至認為這一切都是安排的，為了刺激美國今天總統大選的選情，以及拉抬以色列政治人物的聲望，「我們害怕，但已經習慣了。」

同樣在耶路撒冷的19歲學生李維（David Levy）則說，他聽到此生最大的爆炸聲，比空襲警報還要吵。他感謝上帝，以色列的鐵穹（防空系統）發揮了99％的攔截率。

導遊盧凡（Evelyn Lufan）表示，起初他們以為只是另一個沒有意義的威脅，當他們看到伊朗發出的48小時最後通牒時，「我們以為只是個玩笑」。直到他們在新聞上看到攻擊正在發生，還得通知從墨西哥來的48人旅行團，團員們有些害怕，但他們在來之前就知道類似的危險可能會發生。

盧凡告訴他們，「以色列很強大，別擔心，所以他們也冷靜下來，信任我們。我們以色列人早就習慣這些了。」

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