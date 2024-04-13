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印度9歲「最強壯女孩」舉起3倍體重！嚴格飲控　人生沒吃過巧克力

▲▼印度9歲女童阿爾希婭（Arshia Goswami）體重25公斤卻能硬舉75公斤重。（圖／翻攝自IG／fit_arshia）

▲印度9歲女童體重25公斤卻能硬舉75公斤。（圖／翻攝自IG／fit_arshia）

記者張寧倢／編譯

印度北部哈里亞納邦（Haryana）的9歲女童阿爾希婭（Arshia Goswami）從小在父親的帶領下長期訓練舉重，近期打破個人紀錄，成功硬舉75公斤，相當於一台洗衣機的重量，同時也是她的3倍體重，被譽為「最強壯女孩」。父親透露，女兒平時嚴格飲食控制，從來沒有吃過巧克力。

▲阿爾希婭相撲硬舉也能舉到重達70公斤。（圖／翻攝自IG／fit_arshia）

▲阿爾希婭相撲硬舉也能舉到重達70公斤，深蹲負重54公斤。（圖／翻攝自IG／fit_arshia）

根據太陽報報導，阿爾希婭第一次受到關注是在2021年，當時6歲的她就打破了一項最年輕的硬舉紀錄，以45公斤的硬舉重量，獲得了印度紀錄大全（India Book of Records）的認證。

最近一段IG影片中，阿爾希婭成功完成75公斤硬舉，而她的體重大約是25公斤，相當於舉起了自己的3倍體重，也大約是一台洗衣機的重量，旁邊的人不禁為她鼓掌。影片內文寫道，她是「最年輕、最強壯的印度女孩」。

影片觀看次數至今已突破1370萬次。一名網友留言表示，「哇，我花了幾年的時間才在十多歲時嘗試舉起那麼重的重量。非常值得尊敬。」另一人留言，「哇哇哇…我們正在培養一位新的超級巨星，將為印度贏得金牌。」還有人讚嘆，「令人難以置信的努力！繼續堅持下去。」

▲▼印度9歲女童阿爾希婭（Arshia Goswami）體重25公斤卻能硬舉75公斤重。（圖／翻攝自IG／fit_arshia）

▲阿爾希婭的父親表示，她嚴格管理飲食，從不吃巧克力零食。（圖／翻攝自IG／fit_arshia）

除了運動訓練，這位小小舉重選手也遵循著極其嚴格的飲食計劃以保持身材。她的父親兼健身教練戈斯瓦米（Avnish Goswami）表示，女兒只吃家裡做的健康食品，她這輩子從未嘗過巧克力。

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