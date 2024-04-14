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快訊／破百架無人機飛抵以色列！　首都響起空襲警報、連續爆炸聲

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗向以色列發射上百架無人機，並稱已發射首波飛彈，對以色列進行報復攻擊。部分無人機在中途遭美軍防空系統攔截後，現在已飛抵以色列首都上空，耶路撒冷空襲警報響起，防空系統全面運作，夜空中不斷炸出刺眼火光，爆炸聲傳遍整個區域。

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透，下同）

CNN報導，伊朗無人機進入以色列上空後，持續可見防空炮火從各個方向升空攔截，在耶路撒冷上空形成大混戰場面，已難以辨別無人機和防空炮火。不過根據CNN駐地記者指出，目前聽到的爆炸聲幾乎都是無人機在空中遭攔截爆炸的聲響，並未聽到地面目標被炸的聲音，至少20至30架無人機已被攔截。

▲▼伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

▲▼伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

以國軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）13日晚間（台灣時間14日清晨），發布聲明影片，指引以色列平民待在防空避難處所，「我提醒你們，不論威脅從何處而來，當（空襲）警報響起時，你們必須進入避難處，並等待至少10分鐘的時間。」

哈加里繼續向平民喊話安撫民心，若必須在防空避難處待上更長時間，軍方會實時更新現況，「防空陣列已全面運作，並且正在攔截任何必須攔截的威脅。此時此刻，以色列空軍已經升空，準備好對抗任何威脅。」他也警告，可能會有大量攔截爆炸聲，已經殘骸從空中落下。

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