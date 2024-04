快訊／破百架無人機飛抵以色列！　首都響起空襲警報、連續爆炸聲

記者張靖榕/綜合外電報導

伊朗向以色列發射上百架無人機,並稱已發射首波飛彈,對以色列進行報復攻擊。部分無人機在中途遭美軍防空系統攔截後,現在已飛抵以色列首都上空,耶路撒冷空襲警報響起,防空系統全面運作,夜空中不斷炸出刺眼火光,爆炸聲傳遍整個區域。

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。(圖/路透,下同)



CNN報導,伊朗無人機進入以色列上空後,持續可見防空炮火從各個方向升空攔截,在耶路撒冷上空形成大混戰場面,已難以辨別無人機和防空炮火。不過根據CNN駐地記者指出,目前聽到的爆炸聲幾乎都是無人機在空中遭攔截爆炸的聲響,並未聽到地面目標被炸的聲音,至少20至30架無人機已被攔截。

以國軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)13日晚間(台灣時間14日清晨),發布聲明影片,指引以色列平民待在防空避難處所,「我提醒你們,不論威脅從何處而來,當(空襲)警報響起時,你們必須進入避難處,並等待至少10分鐘的時間。」

“Together with our partners, the IDF is operating at full force to defend the State of Israel—and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.”



IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari on the current attack from Iran: pic.twitter.com/rjNqLPFs9X