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美軍截獲伊朗無人機！　真主黨加入報復：向以色列射數十枚火箭彈

▲美軍表示已攔截部分伊朗無人機。（示意圖為愛國者飛彈防空系統／達志影像／美聯社）

▲美軍表示已攔截部分伊朗無人機。（示意圖為愛國者飛彈防空系統／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列軍方於台灣今（14日）凌晨4時許宣布，掌握到伊朗向以國發射數十架無人機，最新估計規模破百架。美國在重申堅定支持以色列後，2名官員表示，美軍部署在中東的防空系統，已經截獲部分伊朗無人機。位於以色列北方的黎巴嫩真主黨此時宣布，也向以色列發射數十枚「喀秋莎」火箭彈，目標鎖定以色列國防軍（IDF）在戈蘭高地凱拉軍營地區的防空總部。

綜合外電報導，黎巴嫩真主黨在聲明中稱，已向戈蘭高地的以軍防空總部發射數十枚「喀秋莎」火箭彈，聲明中並宣布支持加薩巴勒斯坦人民抵抗以色列對平民區的攻擊。

▲美國總統拜登提早結束德拉瓦州的周末假期，已返抵白宮與國安團隊商討以色列當前情勢。（圖／路透）

▲美國總統拜登提早結束德拉瓦州的周末假期，已返抵白宮與國安團隊商討以色列當前情勢。（圖／路透）

真主黨的攻擊在伊朗發射上百架無人機和首波彈道飛彈後發生。美國2名官員向CNN透露，美軍部署在中東的防空系坦已截獲部分伊朗無人機，但並未說明如何攔截以及在何處攔截。

以色列一名軍方官員在簡報上表示，從伊朗發射向以色列的無人機正被全程追蹤，為保衛國家，將採取所有必要步驟。他說以軍也在觀察伊朗是否發射其他裝置或武器，但目前無法證實伊朗是否有發射無人機以外的武器。

除了首波上百架無人機將在數小時內抵達以色列外，該名官員補充，伊朗可能還會發射更多波無人機。為抵禦接下來的攻擊，以軍已實施GPS干擾，必且關閉以色列領空。

美國總統拜登稍早提前結束在德拉瓦州的周末假期，返回白宮與國家安全團隊開會應對；據指出，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀都出席會議。

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