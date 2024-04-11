　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯領袖「3兒4孫」遇空襲亡！痛斥以色列懦弱　誓不退讓

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）證實，他的3個兒子及4個孫子女死於以色列軍隊發動的一場空襲，但這不會改變組織在停火談判中的訴求，誓言絕對不退讓。

哈瑪斯相關媒體報導，哈尼雅兒子們乘坐的汽車，在加薩北部沿海地區夏提（al-Shati）的難民營被擊中。

哈尼雅向《半島電視台》表示，戰爭期間，3個兒子都留在加薩，4個孫子女也在這場「背信且懦弱」的空襲中喪生，「如果敵人認為，在（停火）談判的高潮以及（哈瑪斯）運動做出回應前，把我的兒子當成目標，將能迫使哈瑪斯改變立場，那他們就是在痴心妄想。」

哈尼雅被廣泛視為哈瑪斯總領袖，1980年以來一直都是該運動重要成員，2017年被選為哈瑪斯政治局主席，2018年被美國國務院指名為恐怖份子。他長年流亡在外，現居卡達首都杜哈（Doha），在探視送往當地救治的巴勒斯坦傷患時接獲噩耗。

▲▼ 哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh） 。（圖／路透）

▲哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh） 。（圖／路透）

這已經不是哈尼雅在這場戰爭中第一次失去親屬。他的另一個兒子今年2月被殺，另一名孫子去年11月死去，兄弟與侄子也在去年10月喪生。針對最新一起兒孫「殉難」事件，他也在哈瑪斯Telegram頻道感謝真主賜予「榮譽」。

以色列軍方表示，哈尼雅的兒子們是哈瑪斯軍事聯隊成員，當時正要前往參加開齋節（Eid）的家庭慶祝活動。但是，聲明未提及哈尼雅的孫子女死亡。

以色列10月7日遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人喪生、250多人遭擄，據信迄今仍有130人受困加薩，至少34人死亡。以色列對加薩走廊展開報復式圍困與空襲，並且誓言殲滅哈瑪斯，迄今導致逾3.3萬名巴勒斯坦人死亡，大多數是平民，在當地引發嚴峻人道主義危機。

由於達成停火協議的國際壓力越來越大，美國總統拜登已派中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）前往開羅參與最新一輪談判。哈瑪斯表示，他們正在分析最新的提議，據稱包括釋放40名以色列人質，換取以色列監獄900名巴勒斯坦囚犯的自由。

ET快訊
北投托嬰中心8童「被掌嘴+撞牆」4師移送　士檢火速分案
貨櫃砸中最貴的車！廖老大保時捷維修費曝　他怒：折舊費怎麼算
教育部長人選是他！　中山校長鄭英耀入閣
為孩子離婚18年！　大陸變性主持人金星宣布復婚
獨／天王星主委痛哭跪地「吐血送醫」　最新病況曝
快訊／林佳龍同意「接任外交部長」
直擊／龜梨和也人在台灣「90秒快閃」　人妻抱娃追星：喜歡他2
獨／手術開錯人原因找到了！他搞出大烏龍　名醫背景曝
強震「小孩不能受傷」！慈濟護理師肉身護嬰　感人畫面曝
獨／愛貓人士出征「電話打爆」！　里長嘆：不可能罔顧人命
快訊／KID宣布「我是二寶爸了」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！與病魔搏鬥7年

濕紙巾忘在保溫箱「早產嬰灼傷留疤」　愛爾蘭法官判賠千萬

桌牌全被收走！台商總會越南遭中共打壓　台商嘆：不受尊重

美孕婦遭綁架性侵整晚！　恐怖男逼「人獸交」還拍片

菲律賓直升機飛行訓練墜毀　機上2名飛行員罹難

哈瑪斯領袖「3兒4孫」遇空襲亡！痛斥以色列懦弱　誓不退讓

南韓國會選舉結果超意外　前國務總理、黨魁、外交部長全部敗選

美華府爆槍響！至少1死5傷「含2男童」　2槍手在逃

茶包沖幾次最好喝？網熱議「泡到沒味道為止」　知名大廠解答了

研究：美國加州今年恐發生大地震

大樓強震當下晃如「果凍」　勇父護兒、母子拉陌生人相擁

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

雞群受困天王星頂樓！　民眾叫外送空投餵牠

砂卡礑游家5口全找到了！　母疑緊擁愛女深埋巨石下

砂卡礑0.5挖出女性遺體！ 疑為游家大女兒待家屬確認

黃牌重機遇「太魯閣山崩」 騎士身分是天祥所員警！

天王星8樓虎斑貓獲救！　「妹妹」餓6天大口吃罐頭

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

母疑緊擁愛女深埋巨石下！尋獲背包鴨鴨吊飾　砂卡礑4遺體全脫困

金在中被南優賢各種捉弄氣噗噗XD　不知後輩生病⋯他：我要刪你電話

日本首位外籍橫綱「曙太郎」病逝　享年54歲！與病魔搏鬥7年

濕紙巾忘在保溫箱「早產嬰灼傷留疤」　愛爾蘭法官判賠千萬

桌牌全被收走！台商總會越南遭中共打壓　台商嘆：不受尊重

美孕婦遭綁架性侵整晚！　恐怖男逼「人獸交」還拍片

菲律賓直升機飛行訓練墜毀　機上2名飛行員罹難

哈瑪斯領袖「3兒4孫」遇空襲亡！痛斥以色列懦弱　誓不退讓

南韓國會選舉結果超意外　前國務總理、黨魁、外交部長全部敗選

美華府爆槍響！至少1死5傷「含2男童」　2槍手在逃

茶包沖幾次最好喝？網熱議「泡到沒味道為止」　知名大廠解答了

研究：美國加州今年恐發生大地震

普台高中學霸錄取哈佛等4所美國名校　3校提供4年獎學金1368萬

武漢大學開「雷軍專班」100％直升研究所　瞄準電腦領域！只收30人

恆春全新開幕早午餐！復古沖繩喫茶風格　還有各種異國料理皆滿足

拍謝少年募資「1小時破300萬」創紀錄！　放話衝破千萬：免費開喝　

清明期間違規引火　南消開出9張田野引火燃燒舉發單

普悠瑪撞巨石出軌！和仁-和平鐵軌旁沿路落石　車頭毀損畫面曝

2隻貓「路邊大吵架」吸引路人停下來圍觀　網笑：應該罵得很難聽

快訊／初瓦嚮辣案受害再增！累積115人通報　特別門診已23人就醫

《火影》作者31萬藍勾勾帳「非本尊」！　上月才發鳥山明悼念文

花蓮強震661校災損達24.3億　東華大學20億最多

敬業！李多慧雨天仍熱舞　地板濕滑偕舞群賣力大跳

國際熱門新聞

深田詠美「8000萬元欠稅」還清了！　出手金主曝光

日全食轉播突切畫面　驚見超巨大睪丸

日本最新報告　台灣大地震再發生可能性

鮮肉和尚亂倫「45歲養母」　夫抓姦影片曝

澳洲鼎泰豐7年苛扣薪水做假帳　遭罰8677萬

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

下架執政黨！南韓國會選舉在野黨奪過半席次

黃子佼登外媒！　持「兒童性虐片」成熱門新聞第二名

即／南韓執政黨敗選　國務總理韓悳洙請辭

通膨仍頑固　美股收黑422點

水原一平將認罪　詐欺大谷手法曝光

為了救貓！印度一家5人跳井相繼身亡

穆斯林開齋節　以色列照常轟炸加薩

茶包沖幾次最好喝？　知名大廠現身解答

更多熱門

相關新聞

憂伊朗報復　拜登矢言護以色列周全

憂伊朗報復　拜登矢言護以色列周全

中東局勢持續升溫，美國及盟國官員擔心以哈戰爭恐升級為區域衝突。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近日再次強調，德黑蘭將對以色列發動反擊，警告華府不要介入。美國總統拜登則承諾，美國保衛以色列的承諾「堅不可摧」，會用盡一切努力守護以國安全。

穆斯林開齋節　以色列照常轟炸加薩

穆斯林開齋節　以色列照常轟炸加薩

愛爾蘭外長：將提案承認巴勒斯坦國家地位

愛爾蘭外長：將提案承認巴勒斯坦國家地位

納坦雅胡無懼拜登批評：任何力量都不能阻止以色列

納坦雅胡無懼拜登批評：任何力量都不能阻止以色列

哈瑪斯拒絕開羅協議　以國確定進攻拉法日期

哈瑪斯拒絕開羅協議　以國確定進攻拉法日期

關鍵字：

哈瑪斯巴勒斯坦以色列卡達杜哈哈尼雅

讀者迴響

熱門新聞

LULU發聲「心碎一地」！批黃子佼：該受嚴厲譴責

統神上課了！對決苗博雅反被嗆：被罵要站好

夜夜秀爆料黃子佼被消音？吳宗憲證實

高雄民生醫院醫療疏失　5醫護不知手術開錯人

今玄天上帝聖誕　做1事旺整年

台中40年饅頭老店偷用甜味劑：糖太貴了

快訊／統神凌晨道歉了　307字自認無知

面試問「牛奶倒大海怎拿回」　他妙答被錄取

被挖出疑想X女兒言論！統神直播爆哭吼媽媽

快訊／康老師「貓咪」今晨又現身　爬上誘捕籠

女歌手遭海關脫光搜身　主辦道歉

即／民生醫院離譜開錯刀！醫師記大過　院長遭拔官

快訊／在家爭電視！台中30歲兒怒揮刀砍死媽

康老師愛貓清晨現身「步伐緩慢爬殘壁」

即／一次2台GG　廖老大1500萬保時捷遭砸

更多

最夯影音

更多

大樓強震當下晃如「果凍」　勇父護兒、母子拉陌生人相擁

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

雞群受困天王星頂樓！　民眾叫外送空投餵牠

砂卡礑游家5口全找到了！　母疑緊擁愛女深埋巨石下

砂卡礑0.5挖出女性遺體！ 疑為游家大女兒待家屬確認

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面