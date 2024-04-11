哈瑪斯領袖「3兒4孫」遇空襲亡！痛斥以色列懦弱　誓不退讓

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）證實，他的3個兒子及4個孫子女死於以色列軍隊發動的一場空襲，但這不會改變組織在停火談判中的訴求，誓言絕對不退讓。

哈瑪斯相關媒體報導，哈尼雅兒子們乘坐的汽車，在加薩北部沿海地區夏提（al-Shati）的難民營被擊中。

哈尼雅向《半島電視台》表示，戰爭期間，3個兒子都留在加薩，4個孫子女也在這場「背信且懦弱」的空襲中喪生，「如果敵人認為，在（停火）談判的高潮以及（哈瑪斯）運動做出回應前，把我的兒子當成目標，將能迫使哈瑪斯改變立場，那他們就是在痴心妄想。」

哈尼雅被廣泛視為哈瑪斯總領袖，1980年以來一直都是該運動重要成員，2017年被選為哈瑪斯政治局主席，2018年被美國國務院指名為恐怖份子。他長年流亡在外，現居卡達首都杜哈（Doha），在探視送往當地救治的巴勒斯坦傷患時接獲噩耗。

▲哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh） 。（圖／路透）

這已經不是哈尼雅在這場戰爭中第一次失去親屬。他的另一個兒子今年2月被殺，另一名孫子去年11月死去，兄弟與侄子也在去年10月喪生。針對最新一起兒孫「殉難」事件，他也在哈瑪斯Telegram頻道感謝真主賜予「榮譽」。

以色列軍方表示，哈尼雅的兒子們是哈瑪斯軍事聯隊成員，當時正要前往參加開齋節（Eid）的家庭慶祝活動。但是，聲明未提及哈尼雅的孫子女死亡。

以色列10月7日遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人喪生、250多人遭擄，據信迄今仍有130人受困加薩，至少34人死亡。以色列對加薩走廊展開報復式圍困與空襲，並且誓言殲滅哈瑪斯，迄今導致逾3.3萬名巴勒斯坦人死亡，大多數是平民，在當地引發嚴峻人道主義危機。

由於達成停火協議的國際壓力越來越大，美國總統拜登已派中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）前往開羅參與最新一輪談判。哈瑪斯表示，他們正在分析最新的提議，據稱包括釋放40名以色列人質，換取以色列監獄900名巴勒斯坦囚犯的自由。