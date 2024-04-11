女乘客遭脫褲「侵入性檢查」怒告卡達航空　澳聯邦法院駁回

▲卡達哈馬德國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達2020年為了尋找機場棄嬰的母親，多名婦女被強制下機且須脫褲接受侵入性檢查，部分女性宣稱猶如遭到性侵，消息一出震驚各國。事發後，澳洲5名受害女性在澳洲對卡達當局提告求償，但澳洲聯邦法院本周裁定駁回，原因是這起事件並非發生在飛機上，也不是由航空公司員工執行。

BBC、澳洲廣播公司（ABC）等報導，這5名女性先前向澳洲聯邦法院提起訴訟，希望利用國際航空公約對卡達採取法律行動，包括以非法身體接觸為由提告卡達航空（Qatar Airways）、以毆打與非法監禁提告卡達民航局（QCAA）及機場營運公司MATAR，尋求損害賠償。

不過澳洲法官哈雷（John Halley）10日駁回針對卡達航空的訴訟，因為具爭議的侵入性檢查並非發生在卡達航空飛機上、也不是由卡達航空員工來執行。同時他也稱，對卡達民航局採取法律行動的案件也不能繼續進行，因為這是位在海外的獨立實體，但對機場營運公司MATAR的案件可繼續進行。

2020年，卡達哈馬德國際機場（Hamad International airport）的廁所發現一名遭遺棄的新生兒，為了尋找棄嬰的母親，當時一架準備從卡達飛往澳洲雪梨的航班延後起飛，機上女性被迫下機，前往機場停機坪救護車上接受身體檢查，確認是否生過孩子，引發多國關注。當時有女性宣稱，進入救護車後才被告知要脫褲進行陰道檢查，感到相當驚慌，但是無處可逃。先前一名女子接受BBC採訪時直言，那時的感覺猶如遭性侵一般。

澳洲5名受害女性的律師斯特澤克（Damian Sturzaker）表示，將考慮所有上訴途徑。澳洲聯邦法院將於5月10日再次開庭審理。