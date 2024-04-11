伊朗恐發動大規模飛彈報復　拜登矢言「護以色列周全」

▲美國總統拜登矢言將護以色列周全。（圖／路透）



實習記者／任庭儀

中東局勢持續升溫，美國及盟國官員擔心以哈戰爭恐升級為區域衝突。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近日再次強調，德黑蘭將對以色列發動反擊，警告華府不要介入。美國總統拜登則承諾，美國保衛以色列的承諾「堅不可摧」，會用盡一切努力守護以國安全。

據《衛報》報導，以色列本月1日空襲伊朗駐敘利亞大使館，造成數名伊朗伊斯蘭革命衛隊高層死亡。伊朗最高領袖哈米尼在國家電視台演講中揚言，「領事館區域遭到襲擊，就如同我們的領土被攻擊一樣。邪惡政權必須受到懲罰，而且一定會受到懲罰。」

▲伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，指控以色列犯案。（圖／達志影像／美聯社）



自領事館攻擊事件發生以來，德黑蘭警告美國不要介入伊朗與以色列間的衝突。美國總統拜登10日在白宮草坪上重申，美國不會對此事袖手旁觀，「正如我先前告訴以色列總理納坦雅胡，我們定將保護以色列免受伊朗及其代理人的威脅，我再說一遍，這個承諾『堅不可摧』，我們將盡一切努力保護以色列的安全。」

美國官員認為，伊朗的復仇計畫迫在眉睫，且可能會直接從伊朗領土發射飛彈，而不是借黎巴嫩真主黨之力進行反擊，這恐怕導致加薩戰爭進一步升級為更廣泛的區域衝突。