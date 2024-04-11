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美國譴責當耳邊風　「穆斯林開齋節」以色列照常轟炸加薩

▲▼以色列士兵在加薩走廊執行武裝行動。（圖／路透）

▲穆斯林慶祝開齋節，以色列照樣轟炸加薩走廊。（圖／路透）

文／中央社

在穆斯林慶祝象徵聖潔月份齋戒月（Ramadan）結束的開齋節之際，以色列今天照常轟炸加薩走廊，無視美國總統拜登先前將以國的戰爭方式稱為「錯誤」。

法新社報導，今天是開齋節（Eid al-Fitr）假期第1天，巴勒斯坦民眾清晨聚集在加薩廢墟中早禱。自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突擊以色列以來，加薩已受到戰爭摧殘長達6個多月。

有數以千計民眾湧向艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），前來禮拜的護理師阿布德（Rawan Abd）說：「這是有史以來最悲傷的開齋節…你可以在人們臉上看見悲傷。」這座清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城。

前來伊斯蘭第3大聖地艾格撒清真寺禮拜的阿布德表示：「通常我們來艾格撒清真寺是為了慶祝，但今年我們來此只為了彼此扶持。」這個清真寺位址也被猶太人尊稱為聖殿山（Temple Mount）。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之前矢言絕不放棄摧毀哈瑪斯和帶回人質的行動，隔天以軍繼續對加薩展開戰鬥行動和空襲。

尼坦雅胡堅稱，「世界上沒有任何力量」能阻止以色列進軍加薩最南端的城市拉法（Rafah）。這座城市現已擠滿流離失所的巴勒斯坦民眾。

尼坦雅胡這項威脅舉措，適逢美國、埃及和卡達調停者在開羅磋商休戰和釋放人質的協議。

拜登對尼坦雅胡的鷹派做法感到益發沮喪，並對這場造成大量平民傷亡和廣泛痛苦的戰爭，提出他到目前為止最嚴厲的批評。

拜登在上週錄製、並於昨天晚上播出的訪談中，對美國西班牙語電視台環球電視台（Univision）說：「我認為他（尼坦雅胡）正在做的事是個錯誤，我不同意他的做法。」

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