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俄羅斯今將測試安加拉A5太空火箭！　首次自東方太空發射場發射

▲▼俄羅斯火箭「聯盟2.1b號」（Soyuz-2.1b）在東方太空發射場發射。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯火箭「聯盟2.1b號」（Soyuz-2.1b）在東方太空發射場發射。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，將於9日首次在東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）進行安加拉A5火箭的第4次試射。該發射場耗資數十億美元，象徵普丁在太空競賽中蓬勃的野心。

據《路透社》報導，俄羅斯聯邦太空總署8日於社群平台Telegram上指出，「發射將在明（9）日莫斯科時間12時（台灣下午5時）。」這將是安加拉A5火箭的第4次發射，在此之前，安加拉火箭皆從俄羅斯北部普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）發射。

報導指出，安加拉（Angara）火箭家族是蘇聯解體後，由俄羅斯開發的宇宙火箭，縮寫代號A5，稱為5型，即是五具燃料箱與五具發動機，火箭長達42.7公尺，有效載荷重量超過20噸，未來可望取代「質子M」火箭，成為俄羅斯太空火箭的主力，被普丁視為對國家安全具重大意義的項目。

據悉，為保障俄羅斯自主開展太空活動，總統普丁耗資數十億美元建設東方太空發射場，就在俄羅斯遠東阿穆爾（Amur）州的森林中，目的是為了降低俄羅斯對哈薩克拜科努爾太空發射場的依賴，盡可能在俄國領土內執行發射任務。

東方太空發射場已於2018年正式竣工，不過為保留拜科努爾太空發射場商業發射的可能性，俄羅斯每年向哈薩克繳付1.15億美元租金，預計將租用至2050年。

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