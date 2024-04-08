80年最嚴重洪災！俄烏拉河「水位上漲」破紀錄　水壩潰堤數千人撤離

▲烏拉河因融冰導致水位上漲，最後引發大壩潰堤，奧爾斯克市民宅慘被洪水灌入。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲第三條大河「烏拉河」（Ural River）因為融冰導致水位上漲，最後沖破了俄羅斯奧倫堡州東部山城奧爾斯克的大壩，潰堤的水壩引發俄羅斯烏拉山脈、西伯利亞地區面臨洪災，至少1萬棟房屋慘遭洪水淹沒，數千人帶著寵物和隨身物品撤離，鄰國哈薩克更面臨80年來最嚴重的水災。

根據《路透社》，烏拉河發源於烏拉山脈，一路流向裏海，不過本月5日因為融冰導致水位在幾個小時內快速上漲，最後引發奧爾斯克市（Orsk）一處大壩潰堤，該市市長科祖皮察（Vasily Kozupitsa）透露，奧爾斯克市的第2條河流Yelshanka也因水位上漲引發潰堤，目前正在撤離居住當地的災民。

奧爾斯克市擁有23萬的人口。當地政府稱，目前已經有6100多人從該座城鎮撤離，在40所學校當中，已經有15所學校慘遭洪水淹沒。

當地流出的影像更顯示，洪水淹到成年人頸部的高度，當地民眾被迫在淹水的地區中行走，其中還有人必須拯救被洪水受困的狗，並搭乘小船或獨木舟沿著道路離開。

俄媒《塔斯社》透露，雖然目前奧爾斯克市已經有6名成年人、3名兒童住進醫院接受治療，但他們的生命跡象穩定、沒有大礙。針對洪水，俄羅斯總統普丁已經和相關地區的州長通電話，並下令緊急情況部部長庫倫科夫（Alexander Kurenkov）飛往該地區。

俄國克里姆林宮於當地時間7日表示，烏拉爾聯邦管區庫爾干州、西伯利亞地區秋明（圖們，Tyumen）如今也無法避免洪水。奧倫堡州州長帕斯勒（Denis Pasler）則表示此次洪水是有紀錄以來最嚴重的洪災，「整條2400公里長的烏拉河都發生了洪水，這條河流經奧倫堡地區、哈薩克，最後注入裏海」。

另外，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）則於當地時間6日透露，就規模和其造成的影響而延，此次洪水是哈薩克80年以來「最嚴重」的自然災害。