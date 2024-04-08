札波羅熱核電廠「遭無人機攻擊」　IAEA警告：核事故風險激增

▲位於烏克蘭南部、歐洲最大的札波羅熱核電廠，開戰不久後即遭俄軍占領至今。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

歐洲最大的「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）7日遭無人機攻擊，導致部分損害及3人受傷，烏俄互控彼此是幕後黑手。聯合國的國際原子能總署（IAEA）呼籲交戰雙方克制，同時警告新一輪攻擊提高「重大核事故」的風險。

「札波羅熱核電廠」位於烏克蘭南部，內有6座核子反應爐，2022年2月開戰不久後，就遭俄軍占領至今，此後更成為衝突熱點之一，引起發生重大核事故的擔憂。

IAEA派往札波羅熱核電廠的專家小組證實，廠內發生「無人機攻擊的物理影響」，包括其中一座核子反應爐，儘管損害未危及核安，但「這是一起嚴重事故，可能削弱反應爐圍阻體系統的完整性。」

▲札波羅熱核電廠成為烏俄衝突熱點之一。此為核電廠2022年8月遇襲的照片。（圖／路透）

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）也表示，核電廠主要反應爐的圍阻體結構至少遭到3次直接攻擊，他批評7日的攻擊是「魯莽的」，並且是核電廠「核安及維安風險的重大升級」，「這種事情不能發生。沒有人能從攻擊核設施中獲得任何軍事或政治上的利益。」

核電廠的俄羅斯管理部門表示，遭到無人機攻擊後，輻射水準保持正常，沒有嚴重損壞，同時指控烏克蘭發動攻擊。但烏克蘭國防部情報總局發言人烏索夫（Andriy Yusov）反駁稱，「烏克蘭沒有涉入該地點的任何武裝挑釁」，反而俄羅斯才是「非法占領」核電廠，並且針對核電廠發動攻擊，危及核設施、平民及環境。

IAEA專家小組3月透露，他們在札波羅熱核電廠時，長達一周的時間裡，每天都能聽見爆炸聲。當時葛羅西就說，「2年多來，烏克蘭的核安與維安一直處於危險中。我們依然決心盡全力協助，把核事故的風險降至最低。」