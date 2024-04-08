　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

札波羅熱核電廠「遭無人機攻擊」　IAEA警告：核事故風險激增

▲▼烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）

▲位於烏克蘭南部、歐洲最大的札波羅熱核電廠，開戰不久後即遭俄軍占領至今。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

歐洲最大的「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）7日遭無人機攻擊，導致部分損害及3人受傷，烏俄互控彼此是幕後黑手。聯合國的國際原子能總署（IAEA）呼籲交戰雙方克制，同時警告新一輪攻擊提高「重大核事故」的風險。

「札波羅熱核電廠」位於烏克蘭南部，內有6座核子反應爐，2022年2月開戰不久後，就遭俄軍占領至今，此後更成為衝突熱點之一，引起發生重大核事故的擔憂。

IAEA派往札波羅熱核電廠的專家小組證實，廠內發生「無人機攻擊的物理影響」，包括其中一座核子反應爐，儘管損害未危及核安，但「這是一起嚴重事故，可能削弱反應爐圍阻體系統的完整性。」

▲▼ 烏克蘭「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日凌晨遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲札波羅熱核電廠成為烏俄衝突熱點之一。此為核電廠2022年8月遇襲的照片。（圖／路透）

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）也表示，核電廠主要反應爐的圍阻體結構至少遭到3次直接攻擊，他批評7日的攻擊是「魯莽的」，並且是核電廠「核安及維安風險的重大升級」，「這種事情不能發生。沒有人能從攻擊核設施中獲得任何軍事或政治上的利益。」

核電廠的俄羅斯管理部門表示，遭到無人機攻擊後，輻射水準保持正常，沒有嚴重損壞，同時指控烏克蘭發動攻擊。但烏克蘭國防部情報總局發言人烏索夫（Andriy Yusov）反駁稱，「烏克蘭沒有涉入該地點的任何武裝挑釁」，反而俄羅斯才是「非法占領」核電廠，並且針對核電廠發動攻擊，危及核設施、平民及環境。

IAEA專家小組3月透露，他們在札波羅熱核電廠時，長達一周的時間裡，每天都能聽見爆炸聲。當時葛羅西就說，「2年多來，烏克蘭的核安與維安一直處於危險中。我們依然決心盡全力協助，把核事故的風險降至最低。」

ET快訊
快訊／大甲媽還沒到！新港奉天宮起火　信眾驚喊：燒起來了
搜救犬Roger為何咬住麥克風？　花絮照露端倪「真的長很像」
超商消費！　「雲端發票100萬」15人幸運中獎了
個資外洩了嗎？台灣App查詢　30秒就知道
女罹「隱藏版癌王」末期　突逃院：只是躺太久...想走走
7千萬裝潢打水漂！　台中溫體牛火鍋名店結束營業
價值1.4億！　我國澳門「國父紀念館」恐遭強制出售
板凳顏聞佐痛哭認罪！　下注「迫於無奈」
砂卡礑空拍畫面曝！大片山崩地形惡劣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕人罹癌變多了！　研究曝「加速老化」與癌症風險增加有關

暴風雨到海邊散步！男遭「怪獸巨浪」吞噬捲走　度假卻成冰冷遺體

80年最嚴重洪災！俄烏拉河「水位上漲」破紀錄　水壩潰堤數千人撤離

女師一開家門「遭高材生兒狂捅刺死」　他自首吐：想殺媽媽很久了

她被逼「半裸認罪」仍遭棄屍路邊！　墨西哥販毒集團囂張PO片

買彩券不小心手滑「按錯按鈕」　女意外中3千萬元大獎

日相岸田文雄「國賓待遇」訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

美威力球連槓40次終於開出！　1人獨得「426億台幣」史上第4高

以改採多線戰爭！將進攻對抗真主黨　認撤軍加薩「是為進攻做準備」

南韓國防部長：北韓可能於4月底前　發射「第2顆」軍事偵察衛星

天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

困5天！天祥廚師滿身塵土　憶地震喊：嚇到兩腳發軟

天王星9樓內部視角首度曝　60度夾角「俯瞰馬路」

天王星女住戶強震趕回家救貓　只差50步大樓傾倒：還好沒到

IU二安點歌寵粉「加碼5.5首歌」　「沒用這首歌結束過」..帶來《Someday》

怒控天王星擺拍男女非住戶　大樓主委哽咽：出來道歉

年輕人罹癌變多了！　研究曝「加速老化」與癌症風險增加有關

暴風雨到海邊散步！男遭「怪獸巨浪」吞噬捲走　度假卻成冰冷遺體

80年最嚴重洪災！俄烏拉河「水位上漲」破紀錄　水壩潰堤數千人撤離

女師一開家門「遭高材生兒狂捅刺死」　他自首吐：想殺媽媽很久了

她被逼「半裸認罪」仍遭棄屍路邊！　墨西哥販毒集團囂張PO片

買彩券不小心手滑「按錯按鈕」　女意外中3千萬元大獎

日相岸田文雄「國賓待遇」訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

美威力球連槓40次終於開出！　1人獨得「426億台幣」史上第4高

以改採多線戰爭！將進攻對抗真主黨　認撤軍加薩「是為進攻做準備」

南韓國防部長：北韓可能於4月底前　發射「第2顆」軍事偵察衛星

免疫負債來了！腸病毒就診「創10年同期新高」　高雄女嬰染重症

「中研院團隊」推銷50萬元醫療器材　彰化孝女險遭詐

首度同台劉柏辛！王心凌重現《浪姐》經典「有嗎炒麵」

嘉藥USR協同田寮　力推高年級銀髮健身俱樂部

快訊／大甲媽還沒到！新港奉天宮牌樓突起火　信眾驚喊：燒起來了

年輕人罹癌變多了！　研究曝「加速老化」與癌症風險增加有關

不滿碎念！屏東男痛毆父再持雙刀追砍　警持盾牌破窗逮逆子

百想入圍／影帝全是老戲骨「李善均落馬」　金高銀VS鄭有美爭影后

「粒保樂園」府城開張　台鋼、統一啦啦隊女孩周末合體

恆大汽車終止戰略投資　連年「虧損4877億元」又失救命錢

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

即／日本宮崎規模5.2地震！最大震度5弱

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

她被逼「半裸認罪」仍遭棄屍路邊

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

空服員最討厭乘客1行為　讓登機程序大亂　

女叫車被「假Uber司機載走」　性侵綁架90分鐘

外媒：減肥神藥Wegovy對心臟衰竭有效

衝浪突遇巨浪！男被「捲走丟到沙丘上」死

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

全球最高齡阿公　每周吃炸魚薯條

日治舊橋重見光明！日本網友也在討論

更多熱門

相關新聞

砂卡噹搜救困難　最新熱點鎖定「五間屋」

砂卡噹搜救困難　最新熱點鎖定「五間屋」

花蓮強震搜救行動今（7）日進入第5天，尚有6人失聯，包括砂卡噹步道游姓一家3人（一家人為5人，其中2人已尋獲遺體）、新加坡籍夫婦，以及和仁礦區中和礦場1名蕭姓工人。今天下午3時許特搜隊出動挖土機協助搜救，但現場佈滿落石，前進困難，至傍晚收工時挖土機僅前進200公尺；另外，特搜人員最新研判的搜救熱點為砂卡噹中繼站「五間屋」，明天將持續展開救援行動。

航班濃煙瀰漫飄惡臭　乘客困45°C機艙熱瘋

航班濃煙瀰漫飄惡臭　乘客困45°C機艙熱瘋

花蓮強震6失聯！土耳其無人機升空救援

花蓮強震6失聯！土耳其無人機升空救援

花蓮強震最新搜救進度曝　土耳其無人機出動了

花蓮強震最新搜救進度曝　土耳其無人機出動了

克服山區地形！土耳其救援隊「2部無人機」曝光

克服山區地形！土耳其救援隊「2部無人機」曝光

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯札波羅熱核電廠無人機聯合國國際原子能總署IAEA

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼再遭控性侵！K小姐淚揭「17歲被騙拍泳裝」

即／生還者目擊新加坡夫妻　7人3犬鎖定搜尋中

超商消費！　「雲端發票100萬」15人中獎了

黃子佼遭爆性侵！K小姐血淚文「1關鍵」讓律師越想越毛

演藝圈震怒！賈永婕轟黃子佼「天理難容」

超人氣YTR Soya證實分手超強

黃子佼再爆性侵「孟耿如深夜悄關臉書」！

被酸發福幻滅「波多野結衣首發聲」真相太感人！

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

「第一次女生要動嗎？」妹子曝1姿勢：男友哭好久

快訊／找到了！海巡尋獲屏東失聯漁船伴護返航中

「詩肯柚木1家具」不知能幹嘛！釣出一排用途　

蘇花落石前後1死1重傷　貨車司機躲一劫「撐黑傘遮遺體」

他看波多野結衣本人「幻滅了」！無修圖比基尼照瘋傳

快訊／06：49規模4.8地震　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」

天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」
曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面