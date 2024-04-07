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航班起飛突斷電！下秒「濃煙瀰漫」飄惡臭　乘客困45°C機艙熱瘋

▲▼俄羅斯藍色航空（Azur Air）。（圖／翻攝自X）

▲藍色航空5日從泰國飛往俄羅斯時，因為空調系統故障，導致艙內濃煙密布，溫度飆升至45°C。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯藍色航空（Azur Air）從泰國普吉島飛往俄國索契（Sochi）的航班，5日在起飛前突然出現技術問題，導致機艙瀰漫著令人難以忍受的「毒氣」，溫度更一度飆升至攝氏45度，讓受困在機上的乘客驚恐不已。

據《鏡報》報導，事發當時，這架班機已在跑道上滑行準備起飛，豈料客機卻在途中突然斷電，接著艙內就竄出一股帶著惡臭的濃煙，艙內的溫度也慢慢上升。機上乘客們既害怕又難以呼吸，紛紛拿起飛機安全說明書，當成扇子狂扇來通風降溫。

藍色航空的發言人告訴媒體，當時，涉事航班的空調系統突然出現了技術問題，導致機艙內空氣品質急劇惡化，而機長也緊急將班機開回航廈檢修。

一名乘客描述，「發動機裡的油引發了這些煙霧。消防當局和技術服務人員立刻趕到了現場，將機油從飛機抽出。」混亂中，難以忍受高溫與惡臭的乘客，紛紛要求下機回到航廈等待，最後終於得到了航空公司的許可。

報導稱，目前媒體還不清楚這起事故是否與西方制裁俄羅斯，導致飛機維護問題有關，不過航空公司表示，維修人員在事故發生後，迅速對飛機進行了檢修和維護，並成功將故障排除。雖然航班被延誤了數小時，但這架班機最後還是得以安全起飛，前往目的地索契。

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