航班起飛突斷電！下秒「濃煙瀰漫」飄惡臭　乘客困45°C機艙熱瘋

▲藍色航空5日從泰國飛往俄羅斯時,因為空調系統故障,導致艙內濃煙密布,溫度飆升至45°C。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯藍色航空(Azur Air)從泰國普吉島飛往俄國索契(Sochi)的航班,5日在起飛前突然出現技術問題,導致機艙瀰漫著令人難以忍受的「毒氣」,溫度更一度飆升至攝氏45度,讓受困在機上的乘客驚恐不已。

據《鏡報》報導,事發當時,這架班機已在跑道上滑行準備起飛,豈料客機卻在途中突然斷電,接著艙內就竄出一股帶著惡臭的濃煙,艙內的溫度也慢慢上升。機上乘客們既害怕又難以呼吸,紛紛拿起飛機安全說明書,當成扇子狂扇來通風降溫。

It had never happened and here it is again- a #Phuket to #Sochi plane of Azur Air went up in smoke on the runway pic.twitter.com/SNupiJd4yI

藍色航空的發言人告訴媒體,當時,涉事航班的空調系統突然出現了技術問題,導致機艙內空氣品質急劇惡化,而機長也緊急將班機開回航廈檢修。

The plane of the Russian airline Azur Air caught fire while trying to take off



It happened during a flight Phuket - Sochi, according to the Russian media. Passengers began to panic. All passengers were evacuated. pic.twitter.com/U4KlxgnJIo