馬斯克預言：「比全人類更聰明的AI」　明後年就會出現

▲美國億萬富豪馬斯克。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國億萬富豪、特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）8日預測，最快在2025年或2026年，可能就會出現比全體人類更聰明的人工智慧（AI）。不過，AI發展也有限制，包括高階晶片短缺及電力供應。

馬斯克接受挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）採訪時，被問及通用人工智慧（artificial general intelligence, AGI）的發展時程。

根據路透社，他對此回應，「如果你把通用人工智慧定義為『比最聰明的人類更聰明』，我認為可能會在明年、這2年之內。」

此外，馬斯克去年創立人工智慧公司xAI，旗下開發的聊天機器人Grok預計5月前開始接受訓練。

馬斯克同時也是OpenAI的聯合創辦人，但已於2018年2月辭去董事會席位，因為他認為這與自己身為特斯拉執行長的角色，可能在未來出現利益衝突。

與此同時，馬斯克也曾提告OpenAI「放棄最初使命」，也就是為了人類利益、而非利潤發展AI。OpenAI則否認了這些指控。