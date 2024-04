戀童癖偷拍女童「AI重製成色情照」遭逮　年紀最小受害者不到5歲

▲美國男子涉嫌拍攝未成年女孩的照片後,再用AI軟體將照片重新製作成裸露的色情照,目前面臨14項兒童性犯罪指控。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛州51歲男子沃倫(Daniel Warren)正面臨14項兒童性犯罪指控,他涉嫌拍攝未成年女孩的照片後,再用AI軟體將照片重新製作成裸露的色情照,年紀最小的受害者甚至不到5歲,這也是美國首件涉及AI的性犯罪事件。

Daniel Warren reportedly took a picture of a young girl who lives in his neighborhood and then used AI to remove her clothes and put her in sexual positions. https://t.co/dmBKcf7of6