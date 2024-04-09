戀童癖偷拍女童「AI重製成色情照」遭逮　年紀最小受害者不到5歲

▲美國男子涉嫌拍攝未成年女孩的照片後，再用AI軟體將照片重新製作成裸露的色情照，目前面臨14項兒童性犯罪指控。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州51歲男子沃倫（Daniel Warren）正面臨14項兒童性犯罪指控，他涉嫌拍攝未成年女孩的照片後，再用AI軟體將照片重新製作成裸露的色情照，年紀最小的受害者甚至不到5歲，這也是美國首件涉及AI的性犯罪事件。

Daniel Warren reportedly took a picture of a young girl who lives in his neighborhood and then used AI to remove her clothes and put her in sexual positions. https://t.co/dmBKcf7of6 — CBS News Miami (@CBSMiami) April 4, 2024

綜合外媒報導，佛州馬丁郡（Martin County）警官布勞頓（Brian Broughton）表示，沃倫拍攝鄰居女童的照片，再將其用AI軟體重製成色情影像，「當你看到這些東西的時候，你會覺得很可怕，如果只是簡單看過去，你會以為是一張真實的照片，技術已經能達到這樣的標準，真的非常可怕。」

布勞頓說，「他所做的就是將孩子（照片中）的臉移出來，然後將其性感化，如脫去衣服、擺性感姿勢，甚至讓孩子們做出性行為的姿勢，他就是用AI製作這些圖像。」

據了解，沃倫所持有的影像中，年紀最小的甚至不到5歲。布勞頓表示，沃倫和他住家周圍的鄰居孩子、家庭關係都非常好，大家都知道有他這個人，沒想到他卻私底下有如此犯法的行徑。

沃倫目前面臨14項兒童性犯罪指控，幾乎全是重罪，其保釋金為150萬美元（約台幣4853萬元），預計於5月2日出庭接受審判。