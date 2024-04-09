千萬人瘋看日全食「創480億商機」　天狗吞日引地震？學者給答案

▲ 北美洲迎來睽違7年的日全食，若是錯過還要再等20年才能在美國本土看見。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

北美洲於當地時間8日迎來「日全食」，估計逾3千萬人可以觀賞到這場天文奇觀，若是錯過還要再等20年才能在美國本土看見，而這場天文盛事也為當地帶來超過15億美元（約新台幣481億元）商機。另一方面，由於美國與台灣接連發生地震，不少民眾揣測是否與日全食有關，學者對此也給出答案。

綜合《CNN》、《衛報》等外媒報導，美國於當地時間8日上午11時許，迎接時隔7年來的第一場日全食，包括德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇里州、伊利諾州、肯塔基州、印第安納州、俄亥俄州、賓州、紐約州、佛蒙特州、新罕布夏州、田納西州、緬因州及密西根州等共15州，約有3200萬人、高達99％的美國民眾可以看到這場日全食，美國人若是錯過這次機會，下一次要等到2044年才能觀賞。

▲ 美國孩童紛紛戴上日食眼鏡，搶看這波難得的天文奇景。（圖／達志／路透社）

▲ 北美洲迎來睽違7年的日全食，知名甜甜圈品牌也推出「日食甜甜圈」搶搭這波天文商機。（圖／擷取自X）

太陽被月球完全遮蓋，使得美國白天陷入黑夜長達4分半鐘，而店家也紛紛搶搭上這波日食商機，像是美國知名甜甜圈品牌Krispy Kreme推出「日食甜甜圈」、冰淇淋品牌推出「宇宙冰淇淋」、零食大廠推出新口味的日食洋芋片、麵包店主打含巧克力派、日食眼鏡的「日食生存套餐」，另外德州、伊利諾州等飯店旅宿也被搶訂一空，估計引爆的經濟效益高達逾15億美元（約新台幣481億元）。

事實上，古代傳言看見日食、月食等異象，意味著即將發生天災，加上最近美國與台灣接連發生地震，不禁讓人聯想是否與日全食有關。不過學者認為，地球、月球和太陽的相對位置確實會產生潮汐力，這可能會改變地震斷層上的應力，但「即使有任何影響，也會非常微弱」，因此關於日食是否引發地震一說，目前多項研究結果尚無定論。

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