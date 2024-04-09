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愛情永不嫌老！　美百歲二戰老兵將「迎娶96歲未婚妻」

愛情永不嫌老！　美百歲二戰老兵將在法國迎娶96歲未婚妻

▲今年6月，一名100歲的二戰老兵將在法國諾曼第附近迎娶96歲的未婚妻。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

80年前，年僅20歲的美國陸軍空軍下士哈羅德特倫斯（Harold Terens），在「諾曼第登陸」（D-Day）後不久首次來到法國；80年後的2024年，他將於6月再次造訪法國，參加法國慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動，並且在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻珍妮斯沃林（Jeanne Swerlin）。

特倫斯和斯沃林都曾結過婚，並都在紐約長大；特倫斯住在布朗士區（Bronx），斯沃林則住在布魯克林（Brooklyn），但兩人對第二次世界大戰的經歷卻充滿不同。

二戰時，斯沃林仍在讀高中，並曾與士兵約會。士兵們喜歡送她軍牌、小刀，甚至手槍等戰爭紀念品，試圖贏得她的芳心。

特倫斯則是於1942年入伍，隔年前往英國參戰，以無線電維修技術員的身分協助維修戰鬥機。後來他經歷過身邊戰友的犧牲，在北非執行過秘密任務，在英國酒吧外躲過德軍的轟炸火箭，還先後因在沙漠中被搶以及在烏克蘭感染痢疾而險些喪命，但他一次又一次頑強的活了下來。

後來特倫斯返回美國，於1948年與妻子塞爾瑪（Thelma）結婚，兩人相濡以沫70年，直到塞爾瑪在2018年去世。兩人育有2女1子，還有8個孫子與10個曾孫。

斯沃林曾兩度結婚，她第一任丈夫在40多歲時去世，第二任丈夫則是在兩人結婚18年後去世；後來斯沃林與男友卡茨（Sol Katz）一起生活了25年，直到他在2019年去世。斯沃林同樣擁有2女1子，並且擁有7個孫子與7個曾孫。

特倫斯與斯沃林兩人的相識，是透過卡茨女兒喬安娜 (Joanne Schosheim) 的介紹。喬安娜的孩子曾與特倫斯的孫子一起參加露營，因此認識了這位風度翩翩的老紳士，並且一直抱持著朋友關係。父親過世後，喬安娜感念斯沃林與父親25年的相伴，不願意見她晚景孤獨，於是為她牽線，將特倫斯介紹給她。

坦白說，特倫斯在妻子塞爾瑪過世後始終鬱鬱寡歡，所以兩人的初次見面很不順利。「我甚至沒有多看她一眼，也沒怎麼和她說話。」特倫斯如此回憶。斯沃林也說：「我們在餐桌上你看我，我看你，但什麼也沒發生。」

即便如此，特倫斯的好友史丹利艾森伯格（Stanley Eisenberg）不忍多年兄弟一厥不振，第二天晚上還是拎著他與斯沃林再次共進晚餐，而兩人也從此墜入愛河。兩人自2021年開始交往，並且決定在2024年步入婚姻。

特倫斯、斯沃林及家人預計將於2024年6月前往巴黎，與其他二戰老兵一起參與紀念活動；之後，他們將會前往諾曼地附近的卡朗唐萊馬賴鎮（Carentan-les-Marais），在一所建於1600年代的教堂裡舉行婚禮。

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