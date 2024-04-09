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美拒重蹈10年前覆轍　葉倫警告：不會接受大量廉價中國商品

▲美國財政部長葉倫表示，美國將推動中國改變政策。（圖／路透）

▲美國財政部長葉倫表示，美國將推動中國改變政策。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）4天中國行進入尾聲，她8日在北京的記者會上表示，美國不會接受大量低於成本的中國商品，也不接受新興產業因中國政府的補貼而遭到削減，就像美國鋼鐵業10年前受到的重創一樣。她也表示，美國將會推動中國改變產業政策。

綜合外電報導，葉倫在記者會上表示，總統拜登不會允許2000年初的「中國衝擊」重演，當時大量傾銷湧入的中國產品，摧毀了200萬個美國工廠崗位。不過葉倫並未威脅若北京要持續大力支持電動車、電池、太陽能板和其他綠色能源產品，美國就要祭出新的關稅壁壘或貿易制裁。

這是葉倫9個月內第二度前往中國，她此行抱怨北京當局過度投資興建大於中國國內需求產能的工廠，大量產品外銷，導致美國和其他國家因為快速增加的進口商品，而威脅到自己國內的公司。

「我們以前見過這種事，10年前在中國政府大力支持下，低於成本的中國鋼鐵湧入全球市場，進一步重創全球和美國產業」，葉倫強調，「我已經表明，我和拜登總統都不會再接受這種事發生。」

葉倫也說，中國太大了，世界其他地方無法吸收中國釋放的巨大產能，憑中國採取的行動就能夠改變世界價格，而當全球市場充斥中國的廉價商品時，其他國家公司的生存能力就會遭到打擊。

葉倫說，拜登政府將推動中國改變產業政策，美方與中方的後續對談中，將強調中國改變政策的必要性，她也提到此行和中國官員談論到北京的經濟計劃，但並未進一步說明詳細內容。

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