男檳榔店外猛盯哈菸妹　她被激怒下秒撂人來「亂刀刺死」

▲印度一名男子因為盯著2名女子看而被刺死。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度一名28歲男子6日因為盯著2名抽菸的女子看了一會兒，激怒了對方，而在爭執中慘遭刺殺身亡。

據NDTV報導，這起事件發生於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的Mahalaxmi Nagar地區。6日深夜，24歲女子潘嘉德（Jayashree Panjhade）與朋友薛瑞（Savita Sayre）在一家檳榔店外抽菸時，遇到了同樣來買菸的28歲男子拉索德（Ranjit Rathod）。

拉索德在買菸時，盯著店外的2名女子看了一會，不料竟因此激怒潘嘉德和薛瑞，3人爆發激烈爭吵。從拉索德拍攝的影片可見，潘嘉德當時還對拉索德做出了挑釁動作，故意將煙吐在了拉索德臉上，讓3人之間的糾紛再度升級。

隨後，潘嘉德打電話給她的朋友勞特（Akash Raut），請對方過來助陣，而勞特到場後也與拉索德對峙，並在離開現場前朝他狠狠地刺了幾刀。儘管警方在接獲報案電話後，迅速將拉索德送入院急救，但拉索德最後仍被宣告不治身亡。

截至目前為止，警方已將潘嘉德、薛瑞，以及勞特3人逮捕歸案調查，但此案的關鍵證人，也就是店主陶德（Laxman Tawde）告訴警方，他在潘嘉德烙人來現場時，就立刻關店回家了。