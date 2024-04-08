全球最淫亂國家！土耳其「14.5名性伴侶」奪冠　台灣名次曝

▲土耳其的平均性伴侶人數創下全球之冠。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

國外一項研究分析全球46個國家與地區人民的平均性伴侶數量，並進行「最淫蕩排行」，其中土耳其人雖然大多信奉伊斯蘭教，但仍以每人平均擁有14.5名性伴侶奪冠，而印度則是以3人墊底，形成巨大差異。台灣人均性伴侶數則為6.6人，排名第35。

根據《每日郵報》報導，非營利研究機構World Population Review分析了46個國家與地區人民的性伴侶平均數量，並發現大多數的人一生會有9名性伴侶，同時也公布了「最淫蕩國家排行榜」。

▲台灣人平均性伴侶數為6.6人。（示意圖／CFP）



其中土耳其以14.5人拿下冠軍。值得注意的是，土耳其人大部分信奉伊斯蘭教，是虔誠的穆斯林，並遵守傳統文化與習俗。通常必須以「結婚為目標」尋找約會對象，同時禁止婚前性行為，但隨著交友軟體的興盛，不用透過婚姻介紹也能輕易認識不同對象，使得國民性伴侶數量大幅提升。

澳洲與紐西蘭則分別以13.3人、13.2人名列第2與第3，緊追在土耳其之後。儘管美國被視為性觀念較開放且約會觀念不嚴厲的國家，但是國民平均性伴侶人數為10.7人，排名第12，並未擠進前10名。

泰國的人均性伴侶人數則為10.6人，排名第14，同時是東亞國家的第一名，而日本則是10.2人，排名第17；南韓則未列入此次調查。台灣也榜上有名，以每人平均6.6名性伴侶拿下第35名，位居倒數第10名。