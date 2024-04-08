美威力球連槓40次終於開出！　1人獨得「426億台幣」史上第4高

▲美國威力球（Powerball）開出13.26億美元頭獎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國威力球（Powerball）連槓40次後，終於在第41次於奧勒岡州開出一張高達13.26億美元（約台幣426億元）的頭獎，成為有史以來彩金第4高的金額。得主可以選擇分30年領取或一次性領取6.21億美元的稅前獎金。

綜合外媒報導，威力球自今年1月1日於密西根州開出一張8.424億美元（約台幣273億元）的頭彩後，就一直連續槓龜40次，直到6日晚上才在奧勒岡州開出一注獨得，追平歷史紀錄；中獎號碼為22、27、44、52 和69，威力球為9。

在開獎前原本預估頭獎金額會在13億美元，最後成功打破，是威力球有史以來第4高額的獎金，也是奧勒岡州有紀錄以來開出的最高額頭獎。奧勒岡州彩券發言人梅薩羅斯（Melanie Mesaros）表示，得主有一年的時間可以出面領獎。

除了頭獎之外，亞利桑那州、德拉瓦州、佛羅里達州、愛荷華州、麻州、密西根州和懷俄明州共開出了7張100萬美元（約台幣3237萬元）的彩券。

根據規定，得主可以選擇一次性支付，立即獲得稅前6.21億美元（約台幣201億元）的獎金；或是分30年領取13億美元的獎金。

威力球彩券每張售價2美元，在美國45個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島出售；中獎機率為24.9分之1，贏得頭獎的機率則為2.922億分之1。