紐約摩天大樓驚現瀑布！玻璃窗噴水「一洩千里」　像極尿尿小童

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約市中心有民眾拍攝到「驚奇景象」，只見影片中的摩天大樓湧出一波又一波的水，彷彿瀑布般傾洩而下，而遠看則又有點像是尿尿小童，事後消防當局緊急派人前往察看，並在15分鐘的時間內關閉水管水源，才終於停止了這場鬧劇。

根據美媒《紐約郵報》、《abc7NY》，美國紐約市曼哈頓中城、西城的近鄰社區「地獄廚房」（Hell's Kitchen）於當地時間4日上午發生該起事件，民眾透過手機拍攝到大量的水從西42街、第8大道的摩天大樓的側面玻璃窗內湧出，景象宛如強大的間歇性噴泉。

幸運的是，這一場從天而降的「瀑布」並未持續太久的時間，因為紐約市消防局（FDNY）中午12時15分接獲報案後便立刻展開動作，關閉該棟建築物的供水水源，中午12時30分摩天大樓不再湧泉，這場鬧劇大概持續了25至30分鐘。

紐約市消防局表示，目前並無人員因為摩天大樓噴水而受到傷害，不過對於事發原因的釐清則不願意多做回應。

不過，該棟摩天大樓的建築商Taconic一名發言人證實事發原因，「今天在市政府機構的監督下，對於該建築進行例行消防泵測試」；建築廳透露，消防泵測試是在大樓的19樓和32樓進行。

網友留言表示，「在紐約，無論什麼都有可能發生」、「這座城市的瘋狂沒有極限」、「提醒房客別將衛生棉沖進廁所」、「美國摩天大樓建築品質全球最差」、「有人獲得免費洗車服務」、「希望不要是髒水」。