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嚇阻中國！　美日澳菲7日南海聯合海上軍演

▲美日澳菲展開聯合軍演。（圖為先前美菲軍演畫面／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

▲美日澳菲展開聯合軍演。（圖為先前美菲軍演畫面／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

文／中央社

美國、澳洲、菲律賓、日本將在7日於菲律賓巴拉望島西北近海的南海水域海上聯合演習，是4國首次聯合軍演。近期菲律賓與中國南海摩擦升溫，此舉被解讀為美、日、澳力挺菲律賓。

菲律賓和中國在南海的主權紛爭升溫。中方3月23日部署多艘海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方前往擱淺軍艦運補，並向菲律賓補給船8次發射高壓水柱。菲船嚴重受損一度無法航行，3名船上人員受傷，引發國際關注。

美國、日本、澳洲和菲律賓國防部今天發布聯合聲明表示，美菲日澳明天將舉行聯合海上行動（MCA），展現4國在海上及海空軍間的專業互動，強化4國軍隊在國防理論、戰術、技術和流程方面的聯合行動力。

日本防衛大臣木原稔在聲明中說：「日本認為，南海問題直接關係地區和平穩定，包括日本、澳洲、菲律賓和美國在內，國際社會關切此議題正當而合理。日本反對任何單方面以武力改變現狀的企圖，以及任何加劇南海緊張情勢的行動。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）說：「我們執行中的全面群島防衛概念（CADC）包括加強、深化與所有大小國家的合作和聯合行動力，以維護區域和平穩定及基於國際法，尤其是聯合國海洋法公約（UNCLOS）的良好海上秩序。」

他表示，一系列雙邊和多邊聯合海上行動是建立菲律賓獨立和集體自衛能力的一項步驟。這次4國聯合行動是系列活動的開端，展現菲律賓、美國、澳洲和日本愛好和平的人民之間持久的友誼和夥伴關係。

美國防長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）在聲明中說：「與盟友澳洲、日本和菲律賓的這些活動凸顯我們的共同承諾，即確保所有國家都可以在國際法允許的範圍內自由飛行、航行和行動。我們的行動共同支持和平穩定，核心是達成我們對自由開放地區的共同遠景。」

澳洲國防部今天表示，澳洲、日本、菲律賓、美國為維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）對航行自由及海洋權利的尊重，加強區域與國際合作並維繫更開放印太的集體承諾，4國聯合部隊將在7日於菲律賓專屬經濟區內展開海上合作行動。

澳洲國防部表示與所有國家站在一起，維護以法治為基礎的國際秩序，這是印太地區和平與穩定的基礎。4國並重申，2016年南海仲裁判決是對於爭端具有約束力的最終決定。

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