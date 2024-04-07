時隔3年！祖克柏身價6兆超越馬斯克　成全球第三大富豪

▲時隔3年，祖克柏資產淨超越馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長祖克柏，近日經常被拿來對比，從隔空放話鐵籠角力到富豪榜排名，而4月彭博富豪榜出現一個重大轉折，祖克柏的身價本月超車馬斯克，躍居全球第三大富豪，是2020年來首見。

彭博報導，馬斯克到今年3月初為止，都還是彭博富豪指數的世界首富，但在被傳出特斯拉取消評價電動車計畫後，公司股價應聲大跌，特斯拉今年跌幅已擴大到34％，馬斯克在富豪排名上也掉出前3名，屈居第4。對此，馬斯克已出面否認喊停平價車款計畫。

馬斯克今年淨資產為1806億美元（約新台幣5.8兆元），祖克柏則是超車來到1869億（約新台幣6兆元）美元，創下2020年11月16日以來的首見。在當年被馬斯克超車之前，祖克柏的資產為1056億美元（約新台幣3.4兆元），馬斯克為1021億美元（約新台幣3.3兆元）。

馬斯克今年名下財產大減484億美元，Meta則因股價屢創新高，祖克柏財產暴增589億美元，這一來一往間，祖克柏再度擠進世界前三大富豪排名。

今年電動車市殺到見血，但熱度已明顯退燒，被更具話題的人工智慧（AI）相關生態鏈取代。