精障殘疾婦獨自在家　護理師藉居家訪視硬上！家屬查監控氣炸喊告

▲英國一名護理師性侵患有精神障礙的殘疾老婦，而被判監14年。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國北威爾斯（North Wales）62歲護理師尼爾（Robert Neill）趁著到病患家中居家訪視時，對一名患有精神障礙的殘疾老婦施以性侵，而被判入獄14年。

據《每日郵報》報導，受害老婦因為獨居在家，她的家人十分擔心她的安危，而於2022年在老婦家中安裝了監控。豈料，家人隔天檢查監控畫面時，卻發現尼爾趁老婦獨自在家時，藉居家訪視的名義來到老婦家中，並對老婦施以性侵。

Male district nurse, 62, was caught sexually assaulting a vulnerable and disabled elderly patient after her concerned family installed a camera in her home



Robert Neill, 62, of Wrexham, was jailed for 14 years after admitting offenceshttps://t.co/YpUYfJkdiO — david lawrence (@DavidSocial1976) April 5, 2024

憤怒的家屬立即報警，而尼爾也在隔天被捕，並於2023年7月被起訴。調查人員伯恩斯（Jane Burns）表示，「這是一起令人震驚的案件。一個脆弱的殘疾受害人在自己家裡被侵犯。尼爾濫用了自己的職權，為受害者及其家屬造成了極大痛苦。」

尼爾所屬的貝齊卡德瓦拉德（Betsi Cadwaladr University）健康委員會也指出，「尼爾的罪行令人震驚。我們在得知他被捕的消息後，已立即將其停職，並把這起案例轉交給護理與助產委員會處理。」

院方也抨擊尼爾的行為「無疑是醫療專業人員濫用了病患與家屬的信任」，「我們對於尼爾的行為感到十分抱歉。我們將盡全力為受害病患及其家屬提供支持，並全力配合警方的調查」。報導稱，尼爾2024年4月5日在法庭接受審判時，承認自己性侵了患有精神障礙的婦女，並被判監14年。