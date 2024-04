精障殘疾婦獨自在家　護理師藉居家訪視硬上！家屬查監控氣炸喊告

▲英國一名護理師性侵患有精神障礙的殘疾老婦,而被判監14年。非新聞當事人。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

英國北威爾斯(North Wales)62歲護理師尼爾(Robert Neill)趁著到病患家中居家訪視時,對一名患有精神障礙的殘疾老婦施以性侵,而被判入獄14年。

據《每日郵報》報導,受害老婦因為獨居在家,她的家人十分擔心她的安危,而於2022年在老婦家中安裝了監控。豈料,家人隔天檢查監控畫面時,卻發現尼爾趁老婦獨自在家時,藉居家訪視的名義來到老婦家中,並對老婦施以性侵。

