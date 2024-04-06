伊朗最快恐下周「發動重大攻擊」　美國進入高度戒備狀態

▲伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，指控以色列犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一位高階官員向CNN透露，美國正處於高度戒備狀態，準備應對伊朗最快可能在下周對以色列或美方在中東區域資產發動的「重大」襲擊。此前，據五角大廈情報，以色列於1日空襲伊朗駐敘利亞大使館，導致伊朗伊斯蘭革命衛隊的幾名高層死亡。外界揣測伊朗可能發起報復行動。

根據CNN報導，該名美國政府高官認為，伊朗的報復性襲擊是「不可避免的」，以色列官員也持同樣觀點。美國與以色列正致力於為即將發生的襲擊做準備，他們估計伊朗可能會用多種不同方式執行，美以兩國的資產與人員都有成為攻擊目標的風險，但截至5日，兩國政府尚未得知伊朗具體將在何時、如何襲擊。

▲伊朗駐敘使館遇襲，近日恐報復性攻擊以色列或美國在該區域資產。（圖／達志影像／美聯社）

CBS報導則指出，伊朗正計畫的報復性襲擊，包含使用多架見證者（Shahed）無人機與巡弋飛彈，並將回擊以色列的外交設施，很可能在即日起至下周齋戒月結束之間發生。伊朗5日為大馬士革大使館疑遭以色列襲擊後喪命的7名伊斯蘭革命衛隊成員舉行葬禮，革命衛隊總指揮官公開警告以色列「無法逃脫刺殺伊朗軍關的後果」，但未進一步說明可能的報復行動。

▲德黑蘭政府表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊至少2名高級指揮官在1日襲擊中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

美方強調，美國沒有參與或事先接獲伊朗使館將被襲擊的通知，並警告伊朗不要襲擊美國資產。不過，五角大廈2日表示，美國的初步評估是以色列實施了襲擊，並認為使館內也有一些伊斯蘭革命衛隊的高階領導人。以色列國防軍發言人則告訴CNN，以軍情報顯示該建物不是領事館，而是被革命衛隊的聖城軍偽裝成民用建築的軍事建物。

據白宮國家安全委員會說法，美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡4日進行通話時，討論了伊朗對以色列構成的安全威脅以及伊朗即將發動的報復攻擊。