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以哈新一輪談判擬本週在開羅舉行　有望達成停火6週、交換人質

▲▼自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成至少2萬5900名住在加薩的巴勒斯坦平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已造成數十萬巴勒斯坦人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

白宮5日指出，新一輪目的在促成加薩（Gaza）停火以交換被哈瑪斯（Hamas）武裝分子俘虜人質的談判，現正規劃本週與美國代表在開羅（Cairo）舉行。

路透社報導，美國官員表示，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）將帶領美國代表團進行談判。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，總統拜登昨天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，要求授權他在開羅的談判代表，以便盡快達成協議。

在憂心加薩將面臨飢荒之際，美國和盟友均認為停火至關重要，以讓更多人道援助物資進入當地。

根據最近建議，以色列和哈瑪斯可能達成協議停火6週，以交換被哈瑪斯所俘虜的病患、年長者和受傷人質。

此外，柯比表示，美國目前沒有計畫針對「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名援助人員遭殺害一事展開獨立調查。

尼坦雅胡在通話中向拜登通報以色列對此事件調查的整體結果。拜登警告尼坦雅胡，以色列必須採取措施解決平民傷害和人道主義苦難，否則華盛頓將採取未具體說明的回應措施。

以色列也宣布開放阿什杜德港（Ashdod）與艾瑞茲（Erez）關卡讓物資進入加薩。

當記者問拜登是否威脅要停止對以色列軍事支援時，拜登回答：「我要求他們去做他們正在做的事。」

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