以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒：否則恐限制支援

▲美國總統拜登7日發表國情咨文。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天確切地對以色列總理尼坦雅胡發出最後通牒，要求保護加薩走廊的巴勒斯坦平民和外國援助人員，否則華府可能在以哈戰爭中限制對以色列的支援。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列後，以色列對哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性攻擊，導致數萬巴勒斯坦人死亡。

路透社報導，美國多個月來要求以色列改變軍事策略。力挺以色列的拜登如今下通牒，轉捩點是以軍本月1日空襲導致慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）7名志工喪命。以色列軍方承認犯下「嚴重錯誤」。

▲以色列國防軍總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）承認，以軍發動襲擊導致WCK的7名工作人員死亡，是一個「嚴重錯誤」。（圖／達志影像／美聯社）

白宮未具體說明美方希望尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）採取何種措施，也沒有說明他若不行動，美方會如何回應。不過分析家表示，隱含的威脅是美國慢一點向以色列運交軍火，或在聯合國不再如此相挺。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）美國資深外交官羅斯（Dennis Ross）說：「總統實際上是在說你得滿足這些人道主義需求，否則我別無選擇，只能在（軍事）援助上設下條件。」

即將於11月競選連任的拜登一直苦於在處理以哈戰爭上找到平衡點，一邊受到自家民主黨進步派要求約束尼坦雅胡的壓力，一邊面臨可能導致多數親以的獨立選民疏遠的風險。他到目前為止都不願就運交軍火一事設定條件。

拜登和尼坦雅胡今天通話，以色列政府在幾個小時後宣布數項措施以助更多援助物資進入加薩，包括開放阿什杜德港（Ashdod）與艾瑞茲（Erez）關卡讓物資進入加薩北部，以及增加從約旦運送的援助物資量。目前尚不清楚這些措施是否足以滿足美方要求。

一名知悉通話狀況的不具名消息人士說，30分鐘的通話氣氛有時很緊張，拜登將他關切的事說清楚講明白，尼坦雅胡則為他在加薩問題上的做法辯護。

▲世界中央廚房工作人員在加薩遭以軍空襲罹難。（圖／路透）

一位白宮高階官員形容這次談話「非常直接、非常坦率」，並說美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）都有參與。

至於美方有何期望，這位官員表示：「我們要求一項全面的計畫，讓他們在此事上做得更好。他們不能殺害人道援助人員和平民。」

現任職於華盛頓近東政策研究所的前國家安全會議（NSC）中東事務官員辛赫（Mike Singh）說，如果以色列沒達到拜登的條件，最可能出現的步驟是美國就相關聯合國安全理事會決議進行磋商，就像結束2006年以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）衝突時的那樣。

他還說：「對軍火運交設定條件，在政治上更令人擔憂，很可能會在國會面臨強烈反彈，並可能使以色列容易受到真主黨或其他伊朗代理人的攻擊。」

美國前情報官員潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，拜登不太可能採取會顛覆美以關係的激烈行動，例如扣住昂貴軍火或在聯合國完全放棄以色列。

但拜登可以對規模較小的軍事項目提出條件，並採取進一步措施打擊那些涉及約旦河西岸（West Bank）攻擊巴勒斯坦人事件的極端猶太屯墾者。

潘尼可夫說：「拜登對（以哈）戰爭進行方式以及對尼坦雅胡總理已經失望透頂。」