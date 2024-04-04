奪命瞬間！17歲選手遭一腳踢中腹部　正面倒地昏迷心臟驟停亡

▲17歲選手腹部遭一腳踢中，倒地昏迷搶救不治。（圖／翻攝自Obozrevatel）

記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克城市阿克陶（Aktau）近日一場地區運動賽事出人命，17歲選手阿庫諾夫（Kanat Akhunov）在場上與對手一決勝負時，腹部被一腳擊中，當場倒地昏迷不醒，儘管緊急送醫，但仍心臟驟停身亡。

Obozrevatel報導，阿庫諾夫事發當天參加的是重量級比賽，依據社群媒體瘋傳的畫面，身穿紅色裝備的他站在場上，但似乎已經有些搖搖晃晃，沒想到對手一腳踢中他的腹部，讓他當場正面倒地，昏迷不醒。

阿庫諾夫的教練與醫療工作人員立刻上前查看情況，取下他的頭盔等裝備，試著叫醒他。救護車在10至15分鐘內趕到現場，把他緊急送醫，阿庫諾夫住進加護病房。

阿庫諾夫教練阿加耶夫（Alvin Agayev）透露，在這場比賽之前，阿庫諾夫已經打了另外一場比賽，並在20秒內獲勝，「他在第二場比賽出場，但才進行到一半，我就感覺他變得不太一樣」。當時阿加耶夫曾上前詢問狀況，但阿庫諾夫答覆「我很好，我會繼續」，然而在比賽繼續之後不久就出狀況。

儘管阿庫諾夫事後送醫搶救，但最終仍宣告不治。阿加耶夫透露，阿庫諾夫過世前的3個月接受他的指導培訓，但從未抱怨過自身健康狀況，且賽前沒有出現任何健康問題。