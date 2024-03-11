「我世新主播」全國主播大賽　尋找隱藏校園主播新星

圖、文／世新大學主持播報社提供

世新大學在今年四月，再次與校內學藝社團主持播報暨行銷管理社，攜手舉辦第五屆「我世新主播」主播大賽，為對主播有夢想、期待站上舞台的全國高中職及大專院校學生，提供一個展現才華的平台。與往年不同的是，今年將與未來趨勢AI科技議題融合，希望能打造與以往不一樣的體驗，並號召所有擁有主播潛力新星蒞臨這場舞台饗宴！

▲2023第四屆【我世新主播】校長陳清河與各新聞主播合照。

結合多元議題 與科技結合

世新大學為傳播領域龍頭，並以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」為辦學特色，並積極投入校園設備升級以及專業人才培育。為了使大賽注入未來前瞻性及獨特性，也在近年科技潮流的帶動下，主辦單位在今年特別決議，將AI科技議題融入比賽制，除了挑戰學生們的主播專業能力外，更訓練學生創意潛力及對於未來趨勢的掌握度。

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全國邀約 尋找主播新星

本次比賽融入世新大學的專業知識，並邀請業界知名主播、學校教授和AI主播參與，打造豐富多彩的影音內容，並持續追求創新與創意。透過學校及學長姐的支持，參賽者必將獲得豐富的鼓勵與啟發。同時，也通過與媒體協力合作，讓學生接受第一線主播的指導，並發掘主播的潛力新星。

今年初賽將於 4/13、4/14 在世新大學良彥講堂舉辦，並在高中職組與大專院校組中，各取前20名進入5/4總決賽，獎金方面，高中職組及大專院校組，前三名都分別獲得5000元、3000元、2000元的豐厚獎勵設置。

▲2023第四屆【我世新主播】大賽決賽選手、評審與主辦團隊合影。

「我世新主播」大賽即日起至4/2止，邀請全國各高中職及大專院校學生踴躍報名，賽事詳情可上「我世新主播全國主持播報大賽」FB及IG粉絲專頁查詢。

▲2024第五屆【我世新主播】報名宣傳海報。



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