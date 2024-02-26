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發揚民俗工藝！花蓮元宵節花燈比賽 　617件作品參81人獲獎

▲▼元宵節當天花蓮勝安宮舉辦花燈比賽，結合燈謎晚會，氣氛嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼元宵節當天花蓮勝安宮舉辦花燈比賽，結合燈謎晚會，氣氛嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦，勝安宮承辦之「113年元宵節花燈比賽」24日晚間舉辦頒獎典禮，共計617件作品參賽，81人獲獎，典禮結合勝安宮燈謎晚會，氣氛嗨到最高點！

▲▼元宵節當天花蓮勝安宮舉辦花燈比賽，結合燈謎晚會，氣氛嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

比賽包括彩繪燈籠及手工藝花燈，分別有國小低、中、高年級組，國中組及高中社會組，彩繪燈籠第一名可獲1,000元獎金，手工藝花燈第一名則可獲3,000元獎金。花蓮縣長徐榛蔚感謝勝安宮承辦花燈比賽並配合元宵節舉辦燈謎晚會，比賽主要目的是倡導傳統藝術教育，發揚民俗工藝，鼓勵社會大眾共同參與，增進花燈創作與欣賞知能，同時激發民眾愛護傳統及鄉土文化的情懷，進而豐富每個人的生命內涵。

▲▼元宵節當天花蓮勝安宮舉辦花燈比賽，結合燈謎晚會，氣氛嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

共計617件作品參賽，81人獲獎。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的大山大海及多元族群融合的自然人文特色，不但讓許多國內外遊客流連忘返，更成為藝術創作的靈感來源，2024花蓮太平洋燈會，主視覺由「設計教父」陳俊良操刀設計以登龍門展現鰲龍躍動姿態的「得天獨厚．躍龍門」，結合書法筆墨，呈現花蓮得天獨厚的自然和人文，獨占台灣鰲頭的意象！主燈由花蓮子弟的林昆穎擔任藝術顧問，引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，精心策劃製作出《雲龍戲珠》3D動畫，結合高科技的水幕雷射動畫展現出「雙龍戲珠」的特效畫面，呈現花蓮獨有的景致，更展現融合傳統與現代的花蓮之美。長約4分鐘的主燈秀搭配水舞，還有場次限定的星空煙火秀，除了塑造氣勢非凡的王者之風外，更藉由影像展現出「一層層的花蓮，一層層的龍年」，讓到訪遊客都能迎接2024年好運龍總來！ 

同時，徐榛蔚也感謝全體鄉親給予縣府團隊的支持，讓縣府各項政策及建設能順利進行，迎接新的一年，縣府仍將秉持為民服務，民眾福祉為優先的理念，持續努力，攜手共同創造花蓮的大未來。

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