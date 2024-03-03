台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北大巨蛋「台日大戰」　洪孟楷感動：除了美好還是美好

▲▼國民黨立委洪孟楷。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

記者皮心瑀／台北報導

職業賽事首度進入台北大巨蛋！日本職棒的讀賣巨人棒球隊2日對上中華職棒的中信兄弟棒球隊，吸引3萬7890人進場看球創紀錄，而身為30多年的棒球迷，國民黨立委洪孟楷直言感動，期待北台灣共同發展，更大格局看待良性互動及城市競爭，「相信最後勝利的，一定都是居住在這塊土地上的國人」。

洪孟楷說，在滿場破紀錄的3萬7890人共同觀看的棒球賽，身為30多年的棒球迷內心是感動跟沸騰的，今早在跑行程途中還是有好幾個感想想跟大家分享。

洪孟楷表示，「痛苦會過去、美好會留下！」期待如此久的大巨蛋，終於在國人面前誕生，外面下著小雨、場內舒適的看球，這個體驗除了美好，還是美好；且2.大巨蛋即便放到國際，都是首屈一指的體育場館，不只是台灣最頂，更是世界級，未來舉辦的國際賽、演唱會、表演，絕對都能夠讓世界各地來觀賞的人驚艷。

洪孟楷也指出，現在的大巨蛋，絕對還不是完全體，包括樓層跟樓層間的邊層可以再加上LED螢幕，包括中央螢幕能夠更加大，還有入駐的商店家還未齊全，一步一步的擴充相關軟體，完全體的大巨蛋令人期待。

洪孟楷表示，散場出來後，跟太太在附近的餐廳吃飯，發現經過的店家都擠滿穿著球衣的球迷，將近四萬人球迷只要有10分之一球賽後留下來進行消費，就是可觀的客群，帶動周邊商機，這是大巨蛋經濟效應。另外，體驗式經濟是疫情後眾家爭搶的方向，現場娛樂的無可取代性至關重要。全場球迷一起唱的戰歌、炸裂、各種嗆司曲，配上高表現的球賽，深刻印象在腦海。

最後，洪孟楷認為，要把雙北看成一整塊大市場，甚至有機捷、台鐵等大眾運輸工具串連的桃園、基隆給看入，千萬人口的北北基桃能夠持續有大建設，但又不重複，而是互補發展各特色；思考新北能有什麼建設契機如同大巨蛋的效應。侯市長的大魄力推動泰山新莊塭仔圳、五股垃圾山也變夏綠地，後續能用土地來規劃領頭的建設，帶動整區發展，也用大眾運輸吸引台北、桃園、基隆和各地的民眾前來參與消費。

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