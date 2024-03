飯店房間門鎖故障　男軍官睡夢中醒來發現遭「陌生男脫褲吞吐」

▲男在飯店房間醒來發現遭性侵。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國一名空軍男軍官入住北卡羅來納州萬豪國際飯店(Marriott)時,晚上睡到一半醒來發現,正在被一名陌生男子性侵,後來發現飯店房間的自動門鎖故障,導致陌生男闖入,氣得提告飯店並且求償1.6億美元(約台幣51億元)。

來自密西西比州的男軍官,2022年4月8日前往北卡州受訓期間,入住夏洛特市當地高級飯店休息,半夜醒來時發現自己遭陌生男子皮伊(Jermaine Lamont Peay)脫褲口交,讓他非常驚訝。

Air Force airman sues Marriott after being sexual assaulted https://t.co/gHAmtM1JpN via @MailOnline



Jermaine Lamont Peay allegedly entered the unidentified victim's hotel room at the Marriot on West Trade Street in Uptown Charlotte, North Carolina and sexually assaulted him