飯店房間門鎖故障　男軍官睡夢中醒來發現遭「陌生男脫褲吞吐」





▲男在飯店房間醒來發現遭性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名空軍男軍官入住北卡羅來納州萬豪國際飯店(Marriott)時，晚上睡到一半醒來發現，正在被一名陌生男子性侵，後來發現飯店房間的自動門鎖故障，導致陌生男闖入，氣得提告飯店並且求償1.6億美元（約台幣51億元）。

來自密西西比州的男軍官，2022年4月8日前往北卡州受訓期間，入住夏洛特市當地高級飯店休息，半夜醒來時發現自己遭陌生男子皮伊(Jermaine Lamont Peay)脫褲口交，讓他非常驚訝。

Air Force airman sues Marriott after being sexual assaulted https://t.co/gHAmtM1JpN via @MailOnline



Jermaine Lamont Peay allegedly entered the unidentified victim's hotel room at the Marriot on West Trade Street in Uptown Charlotte, North Carolina and sexually assaulted him — B Gallagher (@Gally66kg) March 28, 2024

訴訟文件中指出，28歲男子皮伊是因為飯店房間的門鎖故障，才得以進入房間偷竊財物與性侵，當受害者驚醒發現他時，立即驚慌失措大叫並且猛烈反擊，他逃跑前成功搶走受害者手機、錢包、一件短褲和襯衫。

皮伊同年5月被捕後，被控竊盜罪、入室竊盜與二級強迫性犯罪等罪，前科累累的他之前也曾被指控多項竊盜罪。受害者不滿因為飯店疏忽，導致他遭到性侵，近來與妻子正式向飯店提出訴訟求償。