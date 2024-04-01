愚人節一日限定！日本吉野家推「松屋牛肉飯」：賣完請去松屋買

▲吉野家推出「松屋牛肉飯」，還說「如果賣完了請到附近的松屋購買！」（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

今（4月1日）是愚人節，也是許多業者發揮創意玩花招行銷的好時機，日本兩大連鎖平價丼飯餐廳吉野家、松屋，今也特別「跨界聯名」，分別推出對方的招牌餐點，話題十足。

日本吉野家今一早就在社群平台分享「本日限定」的特別菜單，宣布他們今天會販售「牛肉飯」（牛めし），隨餐還附一碗味噌湯，普通碗價格是2,929日圓。其餐點照片附上的卻是他們同業競爭對手「松屋」的餐點照，下方寫道：「如果賣完了請到附近的松屋購買！」

事實上，雖然吉野家和松屋都是販售牛肉蓋飯，但2家在餐點命名上有做出區隔，吉野家賣的是「牛丼」，而松屋菜單上的則是「牛肉飯」。

既然吉野家推出了松屋的牛肉飯，松屋也禮尚往來，宣布今日限定推出吉野家的「牛丼」，售價同樣是2,929日圓，並備註：「如果賣完了請到附近的吉野家購買！」

▲吉野家和松屋今推出一日限定的特別菜單，販售的竟然是競爭對手的招牌餐點。（翻攝自X）

2家同時在社群發文，立刻引發眾網友熱烈討論，沒想到身為競爭對手的2家餐廳竟然會合作大玩愚人節哽；有人歪樓，「所以松屋的牛丼會附味噌湯嗎？」也有人好奇為何他們定價是如此昂貴的2,929日圓，不過很快就被發現其實這個數字取自「肉肉」的日文諧音，令人會心一笑。

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