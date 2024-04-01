日本4月新制上路！電費調漲　2806項商品價格平均漲幅23%

▲日本共有195家業者將從今天起調漲2806項商品價格，平均漲幅約23%。（圖／視覺中國）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本今天進入新的年度，包括強化規範貨車司機及醫師等人加班時數及有限度開放「白牌計程車」的新制上路，另外還有2806項商品及電費都將漲價。

日本經濟新聞及TBS電視台報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）指出，日本共有195家業者將從今天起調漲2806項商品價格，平均漲幅約23%，預料將是繼2023年10月後時隔約半年再度有逾2000品項漲價。

其中最多的品項是加工食品，包括日本火腿公司等4家大型業者，都將調漲火腿及香腸售價。漲價背景跟原物料價格高漲、人事成本及物流費用上漲有關。而日圓貶值也增加了業者進口原物料的成本。

日本總務省表示，今年2月的消費者物價指數，扣除變動幅度較大的生鮮食品後，整體來說較去年同期成長2.8%。

除了商品外，電力等服務業領域也漲價。在電費的部分，日本10家大型電力公司全數調漲，一般家庭每月平均電費將較之前漲價441日圓至579日圓。

佐川急便運輸公司平均調漲7%左右的宅配基本運費；物流龍頭業者雅瑪多（YAMATO TRANSPORT）也將調漲宅配部分服務約2%。

不僅物流業貨車司機，包括醫師及建築作業員等，也從今天開始強化加班規範，原則上一年加班總時數為360小時，如果勞資達成共識，最多一年可加班720小時。

不過，醫師工作性質特殊，將特例放寬到一年最多加班960小時，而如果判斷有必要維持急救等地區醫療的情況下，更可開放特例到一年最多加班1860小時。

另外，日本也從今天開始有條件允許一般駕駛人使用自用車有償載客的「白牌計程車」上路。由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌才有此稱呼。

「白牌計程車」在日本由計程車公司進行管理，是不同於其他國家的主要特徵。

日本政府國土交通省初期先在4大地區開放「白牌計程車」上路，包括東京都23區、武藏野市及三鷹市；神奈川縣橫濱市及川崎市等；愛知縣名古屋市及瀨戶市等；京都府京都市及宇治市等。

這些獲准上路的地區預計將在4月上旬實際提供服務。原則上採非現金支付，車資跟計程車收費相同。有意搭車民眾可透過智慧型手機app等方式叫車。

隨著地區不同，能搭乘「白牌計程車」的日期與時間都不同，例如東京都23區雖然每天都可搭乘，但時間限制在上午7時至10時59分，並在週五、週六及週日再另外增加可搭乘時段。

國土交通省3月29日宣布除了上述4地區外，已同意包括札幌市及大阪市等加入，總計全日本開放地區擴及8個，新加入的地區最快5月上路。