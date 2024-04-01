消除日帝殖民餘孽！首爾汝矣島「不種日本櫻花」　改種韓國本土種

▲南韓首爾汝矣島的「櫻花大道」雲中路去年4月1日的開花盛況。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到全球暖化與極端氣候的影響，南韓與日本今年的櫻花開花時間比起去年晚了不少，導致民眾在櫻花祭「看不到櫻花」的窘境。如今，首爾市政府正式宣告今年的櫻花已經開花。另一方面，汝矣島決定種植產自濟州島的櫻花，取代來自日本的染井吉野櫻。

根據韓媒《SBS News》，位於首爾特別市永登浦區汝矣島的汝矣東路、汝矣西路，往年春季皆以茂盛的櫻花聞名於世，不過如今隨著櫻花樹的樹齡老化，永登浦區區廳決定引進分布於濟州島漢拏山的濟州櫻（王櫻），取代來自日本的染井吉野櫻（日本櫻花）。

報導指出，目前汝矣島一帶總共種植1365株櫻花雜交種染井吉野櫻，是當年政府推動復原昌慶宮事業時移植至此的櫻花樹，不過如今大部分的櫻花樹株已瀕臨老化，每年甚至有50株以上的櫻花樹枯死，也因此為了防治病蟲害，區廳才決定引進種植由首爾植物園所管理的南韓本土種濟州櫻。

目前首爾植物園從濟州島漢拏山生態林領養200株櫻花樹，等到櫻花樹成長至能成為行道樹的大小後，將依序移種至汝矣島。

另外，《韓聯社》也指出，南韓氣象廳今（1）日正式宣布，首爾的櫻花已經開花，其櫻花開花與否判定的標準為首爾特別市鐘路區松月洞首爾氣象觀測所前的王櫻（觀測種），只要該棵櫻花樹某枝頭開滿3朵以上的櫻花，即視為櫻花正是開花。

今年首爾的櫻花開花時間雖然比起去年（3月25日）還要晚上一周，但開花時間點仍算是歷年來第5早，尤其和往年（4月8日）相比還要快上一周。據悉，自從首爾市從1922年開始觀測櫻花開花時間點後，2021年（3月24日）創下歷年來最早開花的紀錄。